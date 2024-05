Le meilleur ingénieur automobile va changer d'écurie

Mettez le meilleur pilote de Formule 1 dans la pire monoplace et vous n’obtiendrez aucun miracle. C’est bien connu, il faut absolument disposer de l’une des meilleures voitures en Formule 1 pour espérer devenir champion du monde. Voilà pourquoi la cote d’Adrian Newey n’a jamais cessé de monter depuis la fin du siècle dernier. C’est simple : cet ingénieur a gagné partout où il est passé. Chez Williams, d’abord, avec pas moins de quatre titres pilotes et cinq titres constructeur entre 1991 et 1997. Chez McLaren, ensuite, avec deux autres titres pilote et les mêmes en constructeur (1998 et 1999). Chez Red Bull enfin, avec deux périodes de domination (2010-2013 avec Sebastian Vettel) puis de 2021 jusqu’à maintenant avec Max Verstappen (et encore 7 titres constructeurs pour 8 titres pilotes !).

Voilà donc pourquoi Red Bull le payait chèrement pour le garder. Mais depuis le scandale qui a retourné l’écurie, rien ne va plus : on le dit hostile au directeur de l’écurie Christian Horner au point de ne plus vouloir continuer à travailler dans la société. Et après des rumeurs de plus en plus persistantes, Red Bull F1 a officialisé son départ au début de l’année 2025. Il est d’ailleurs déjà écarté des activités liées à la F1 et travaillera jusqu’à son départ sur la supercar de circuit que prépare Red Bull pour l’année prochaine (et quoi doit être dévoilée avant la fin 2024).

Tout le monde se l’arrache

En raison de la réussite extraordinaire d’Adrian Newey en Formule 1 depuis plus de deux décennies, toutes les écuries rêveraient de l’avoir comme directeur technique. Il se dit qu’Aston Martin Racing aurait été prêt à le payer 100 millions de dollars sur quatre ans pour le convaincre de venir. Mais l’Anglais aurait choisi de rejoindre Ferrari même si la Scuderia n’a encore rien confirmé officiellement pour le moment. Après l’arrivée de Lewis Hamilton dès 2025, l’écurie italienne se retrouverait ainsi avec une structure technique totalement chamboulée. Le début d’une nouvelle ère avec Newey et les pilotes Charles Leclerc et Lewis Hamilton ? Sachant que Ferrari n’a plus remporté de titre pilote depuis 2007 (Kimi Raikkonen) et de titre constructeur depuis 2008, les tifosi ont l’eau à la bouche.