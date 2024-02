L'incroyable transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari en F1

De ses premiers tours de roue chez McLaren-Mercedes en 2007 -saison pendant laquelle son talent éclatant a éclaboussé le très expérimenté Fernando Alonso et semé la zizanie dans l’équipe- jusqu’à ses six derniers titres acquis chez Mercedes F1, Lewis Hamilton a toujours gardé une petite étoile sur sa voiture. Recordman de victoires et de pole positions, le septuple champion du monde anglais reste à égalité de titres avec l’Allemand Michael Schumacher.

Il a bien failli en décrocher un huitième en 2021, jusqu’au moment où une sortie fracassante d’un pilote Williams dans les derniers moments de la dernière course de l’année a fait pencher la balance du côté de son redoutable rival Max Verstappen. Depuis, Lewis Hamilton ronge son frein chez Mercedes qui ne peut rien faire face à la domination des Red Bull. Il fait toujours jeu égal avec son jeune et talentueux coéquipier George Russell et tout le monde attendait le moment du retour au premier plan d’une écurie qui a dominé la discipline entre 2014 et la fin de la saison 2020. Mais « LH44 » n’aura finalement qu’une saison pour décrocher un huitième titre sur une Formule 1 à moteur Mercedes.

Car dès 2025, il pilotera une Ferrari. L’année dernière, déjà, le magazine Auto Hebdo l’annonçait avec la Scuderia Ferrari mais personne n’y croyait. Hier matin, cette rumeur prenait de la consistance à la stupéfaction générale, avant que l’officialisation ne tombe le soir chez Mercedes et Ferrari. Oui, Lewis Hamilton rejoindra les rouges après la prochaine saison !

Seul Michael Schumacher avait réussi à redevenir champion avec Ferrari

Ce n’est pas la première fois que la Scuderia recrute un champion du monde au sommet de sa carrière : tout le monde garde en mémoire les cinq titres décrochés entre 2000 et 2004 par Michael Schumacher. Mais depuis, les champions arrivés chez Ferrari n’ont jamais réussi à atteindre cet objectif suprême. Ni Fernando Alonso malgré de belles batailles en 2010 et 2012, ni Sebastian Vettel qui y a cru lors de la première partie de la saison 2018. Parmi les contemporains d’Hamilton, seul Kimi Raikkonen, sacré dans une saison 2007 rocambolesque, est parvenu à décrocher ce titre.

Ferrari a aussi eu le titre constructeur en 2008 grâce à la disqualification de McLaren mais depuis, les Italiens courent toujours après le moindre titre. Lewis Hamilton aura 40 ans quand il rejoindra Ferrari et devra y battre le très talentueux Charles Leclerc. Sera-t-il encore capable, à cet âge, de surclasser un jeune pilote au sommet de sa forme et d’amener Ferrari aux lauriers ? Une chose est sûre : il s’agit du plus gros coup de théâtre de la dernière décennie en Formule 1. Ce sont les producteurs de Netflix qui vont être contents…