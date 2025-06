Déranger des ours provoque la saisie de leur voiture

Le parc national de Grand Teton surveille de près les automobilistes. La preuve avec une saisie spectaculaire de plusieurs supercar appartenant à des participants de l'événement touristique Nu Rally. Pourquoi une telle manœuvre ? Des ours et plus particulièrement des grizzlis pouvaient potentiellement être dérangés tout comme les visiteurs de ce lieu aux paysages exceptionnels.

D'après les équipes en charge de surveiller le parc, quatre conducteurs réalisent au moment de l'arrestation des accélérations musclées dans des lignes droites. Un comportement dangereux sur route ouverte qui dans ce cas de figure procure aussi des nuisances sonores pour la faune locale protégée. Résultat : 12 agents postés à différents endroits sont mobilisés pour arrêter le plus vite possible ces attitudes. Un court clip partagé sur le réseau social TikTok montre l'une des arrestations.

Un parc aussi grand que le département du Val d'Oise

D'après les informations récoltées sur la toile, le parc national de Grand Teton s'étend sur une superficie de 1254 km. Le lieu visité par non moins de 3,4 millions de visiteurs par an comprend entre autres des lynx canadiens, des loups gris et des grizzlis.