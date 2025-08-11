Mercedes finalise les essais de son prochain monospace électrique, le Mercedes VLE.

Les essais se poursuivent pour le futur grand utilitaire et grand monospace électrique de la firme à l’étoile. Celui que la marque va appeler VLE et VLS est encore en période de mise au point même si deux exemplaires de ce modèle ont déjà effectué un long parcours afin de prouver leur grande autonomie et leur rapidité à recharger.

En effet, la marque Mercedes a annoncé que deux monospaces Mercedes VLE avaient effectué le trajet de Stuttgart à Rome, soit 1 100 kilomètres, avec seulement deux courts arrêts (de quinze minutes chacun) pour recharger les batteries. Cela permet de prouver leur aptitude à rouler sur de longs trajets sans être obligé de recharger souvent.

Nouvelle architecture modulable électrique performante

Pour ces modèles, Mercedes a conçu une nouvelle architecture de fourgon modulaire évolutive (plateforme VAN.EA) permettant une distinction claire entre les véhicules transport de personnes et les utilitaires transport de marchandises. Utilisant des batteries de forte capacité, ces modèles auront la possibilité de rouler sur de longues distances sans recharger. Bien entendu, qui dit batteries de forte capacité à architecture 800 volts, dit tarif important en conséquence et ces monospaces de chez Mercedes ne seront pas donnés.

Mercedes VLE monospace et Mercedes VLS navette VIP

Pour les deux grands monospaces Mercedes VLE et Mercedes VLS (qui prendront la place des actuels Mercedes Classe V), il s’agira pour l’un d’un monospace capable de transporter jusqu’à huit personnes dans le confort, tandis que le VLS sera une navette VIP exclusive très haut de gamme (à un tarif dépensant sans doute les 100 000 € !), capable de proposer aux passagers de ce type de véhicule un confort digne de celui d’une limousine. Les versions utilitaires quant à elle pourront être modifiées selon les désirs des entreprises qui vont les utiliser.