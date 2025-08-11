Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Mercedes

Mercedes finalise les essais de son prochain monospace électrique, le Mercedes VLE.

Dans Futurs modèles / Scoops

Paul Pellerin

1  

SCOOP – Mercedes a déjà communiqué sur son futur grand monospace électrique Mercedes VLE. Nos chasseurs de scoop l’ont surpris alors qu’il est encore en période de test. Ce modèle sera décliné en deux versions de transport de passagers et aussi en fourgon commercial.

Mercedes finalise les essais de son prochain monospace électrique, le Mercedes VLE.

Les essais se poursuivent pour le futur grand utilitaire et grand monospace électrique de la firme à l’étoile. Celui que la marque va appeler VLE et VLS est encore en période de mise au point même si deux exemplaires de ce modèle ont déjà effectué un long parcours afin de prouver leur grande autonomie et leur rapidité à recharger.

En effet, la marque Mercedes a annoncé que deux monospaces Mercedes VLE avaient effectué le trajet de Stuttgart à Rome, soit 1 100 kilomètres, avec seulement deux courts arrêts (de quinze minutes chacun) pour recharger les batteries. Cela permet de prouver leur aptitude à rouler sur de longs trajets sans être obligé de recharger souvent.

S'il est toujours au stade de la mise au point, le Mercedes VLE affiche déjà les projecteurs et les feux arrière du modèle de production. Ce grand modèle sera capable de transporter jusqu’à huit personnes et sera aussi disponible en version navette VIP très haut de gamme.
S'il est toujours au stade de la mise au point, le Mercedes VLE affiche déjà les projecteurs et les feux arrière du modèle de production. Ce grand modèle sera capable de transporter jusqu’à huit personnes et sera aussi disponible en version navette VIP très haut de gamme.

Nouvelle architecture modulable électrique performante

Pour ces modèles, Mercedes a conçu une nouvelle architecture de fourgon modulaire évolutive (plateforme VAN.EA) permettant une distinction claire entre les véhicules transport de personnes et les utilitaires transport de marchandises. Utilisant des batteries de forte capacité, ces modèles auront la possibilité de rouler sur de longues distances sans recharger. Bien entendu, qui dit batteries de forte capacité à architecture 800 volts, dit tarif important en conséquence et ces monospaces de chez Mercedes ne seront pas donnés.

C’est en 2026 que les Mercedes VLE et VLS seront dévoilés et commercialisés. Grâce à une nouvelle plateforme conçue pour recevoir des groupes motopropulseurs électriques très performants, il ne devrait pas y avoir de problème d’autonomie.
C’est en 2026 que les Mercedes VLE et VLS seront dévoilés et commercialisés. Grâce à une nouvelle plateforme conçue pour recevoir des groupes motopropulseurs électriques très performants, il ne devrait pas y avoir de problème d’autonomie.

Mercedes VLE monospace et Mercedes VLS navette VIP

Pour les deux grands monospaces Mercedes VLE et Mercedes VLS (qui prendront la place des actuels Mercedes Classe V), il s’agira pour l’un d’un monospace capable de transporter jusqu’à huit personnes dans le confort, tandis que le VLS sera une navette VIP exclusive très haut de gamme (à un tarif dépensant sans doute les 100 000 € !), capable de proposer aux passagers de ce type de véhicule un confort digne de celui d’une limousine. Les versions utilitaires quant à elle pourront être modifiées selon les désirs des entreprises qui vont les utiliser.

Photos (6)

Voir tout
1  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

SPONSORISE

Actualité

Voir toute l'actu

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/