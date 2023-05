Mercedes-Benz Vans : une nouvelle plateforme dès 2026

Dans trois ans, tous les nouveaux véhicules utilitaires électriques de Mercedes-Benz seront réalisés sur une seule et même plateforme. Baptisée VAN. EA, pour « Van Electric Architecture », elle se veut « innovante, modulaire et évolutive » pour reprendre les termes du constructeur. Tous les véhicules, cela signifie que tous les futurs modèles électriques seront réalisés sur cette base, qu’il s’agisse de purs utilitaires, de vans de loisirs ou des véhicules haut de gamme destinés au transport de passagers. La VAN. EA constitue « la base de l’ambition de Mercedes-Benz Vans d’être le leader de la propulsion électrique », affirme la marque, et « sera une étape importante sur la voie de la réalisation des objectifs ‘‘Ambition 2039 ’’ de la division Vans, c’est-à-dire un parc de véhicules neufs neutres en carbone ».

Trois modules

Cette plateforme est entièrement nouvelle, les ingénieurs étant partis d’une feuille blanche. Elle n’est destinée qu’aux seuls véhicules utilitaires à batterie, de moyenne ou de grande taille, actuels Vito et Sprinter. Dans le détail, cette nouvelle plateforme se compose de trois modules. Le module avant comprend le moteur, la chaîne de traction et l’essieu. Il sera commun à toutes les variantes déclinées sur cette plateforme. Le bloc central permet lui d’adapter la longueur du véhicule. C’est ici aussi que se trouvent les batteries. Quant au module arrière, il sera proposé en deux versions : avec moteur électrique pour les versions à transmission intégrale et sans moteur électrique pour les versions à traction avant. En 2026, le premier modèle VAN. EA devrait être le nouveau Sprinter électrique.