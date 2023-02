Le nouveau Mercedes eSprinter voit plus grand et plus loin

Actuellement, le Mercedes eSprinter est sur le marché des grands fourgons électriques avec une offre plutôt… basique. Un seul modèle en fait, un fourgon traction disponible en une seule longueur, avec deux capacités de batterie, 35 ou 47 kWh, et une puissance moteur de 85 kW, soit environ 115 chevaux. Le nouveau Mercedes eSprinter voit lui les choses en beaucoup plus grand. Il sera plus puissant, plus performant, plus adaptable et plus multiple. Mais il va falloir attendre pas mal de temps avant de pouvoir accéder à cette large gamme. Il n’est pas annoncé sur le marché français avant le début de l’année prochaine !



Le nouveau Mercedes eSprinter ne le sera pas d’un point de vue esthétique. Pas de changement, aucune modification importante. Les nouveautés sont techniques. Dans le détail, le moteur électrique est installé sur l’essieu arrière. Premier avantage majeur pour un utilitaire, cette implantation fait de ce véhicule une propulsion ce qui permet d’élargir l’offre carrosserie. Ce eSprinter sera donc proposé en version fourgon mais aussi en version châssis, permettant de multiples transformations et aménagements comme on les connaît sur les versions thermiques. Dans le même registre, ce eSprinter sera proposé en deux longueurs, L2 et L3, affichera un poids total en charge maximal de 4,25 tonnes et aura une capacité de remorquage allant jusqu’à 2 tonnes.

Deux puissances moteur

Les clients auront le choix entre trois tailles de batteries, d’une capacité utile de 56, 81 ou 113 kWh, cette dernière n’étant possible que la version lourde en L3. Là encore, cela répond au plus près aux besoins des professionnels, tous n’ayant pas les mêmes contraintes en termes d’autonomie et/ou de charge utile. Même approche pour le moteur électrique, disponible avec deux niveaux de puissance, 100 ou 150 kW, soit environ 135 ou 200 chevaux. L’autonomie maximale de ce eSprinter est annoncée jusqu’à 400 kilomètres selon le cycle WLTP et même 500 kilomètres en cycle urbain WLTP. Mais il ne s’agit que de données provisoires, voire théoriques, rien n’étant encore validé ni certifié.



Pour la recharge, cela reste du classique. Le nouvel eSprinter peut « faire le plein » en courant alternatif ou continu. Le chargeur embarqué à une puissance maximale de 11 kW mais le Sprinter peut être chargé jusqu’à 115 kW avec une recharge rapide. La charge de 10 à 80 % de la pleine capacité prend environ 28 minutes pour la batterie de 56 kWh et environ 42 minutes pour la batterie de 113 kWh, explique le constructeur.

Le Mercedes eSprinter devrait donc être lancé sur le marché au début de 2024, juste en version fourgon, les autres variantes arrivant au fil des mois. Mais les premiers pas de ce nouvel eSprinter sont en fait pour les USA et le Canada, dès le second semestre de cette année.