L’énorme Fiat du futur est venue se promener en Bretagne et elle a surpris tout le monde

J’ai croisé un prototype vraiment très ressemblant à cela avec Eddy Clio le mois dernier à Turin en marge de l’essai de la nouvelle Fiat 500 Hybrid. Débusqué en Bretagne par un certain Naim Slama, cet exemplaire était venu en test dans la région pour emmagasiner des kilomètres dans le cadre de sa mise au point.

Évidemment avec un tel camouflage, il n’est pas passé inaperçu comme l’expliquent les spécialistes d’Italpassion : non seulement il suscitait la curiosité des passants, mais les metteurs au point de Stellantis présents à bord du véhicule auraient également été approchés par des gendarmes se demandant quel était cet étrange engin.

La fameuse « Giga Panda »

Mais au fait, qu’est-ce que c’est cet étrange crossover qui cache pour l’instant ses lignes derrière un épais maquillage ? La fameuse « Giga Panda » décrite par la direction de Fiat l’année dernière à l’occasion de la présentation de la nouvelle Grande Panda, tout simplement.

C’est un futur modèle compact qui replacera Fiat sur un segment oublié depuis fort longtemps. Pas celui des compactes classiques, avec une approche très « crossover » qui rappelle un peu la Citroën C4 actuelle ou la Peugeot 408 sur un autre segment.

Elle arrivera en 2026

Ce nouveau grand modèle de Fiat sera officiellement présenté en 2026 et comme on peut déjà le constater sur ces images, il diffèrera sensiblement des Citroën C3 Aircross et Opel Frontera offrant un encombrement similaire. Elle reposera comme ces derniers sur la plateforme Smart Car également utilisée par la Grande Panda et coûtera sans doute moins cher que les compactes des marques généralistes. Rendez-vous dans quelques mois pour la voir enfin sans camouflage !