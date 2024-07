Après la Grande Panda, Fiat lancera un inédit SUV "Giga Panda" qui pourrait reprendre le nom d’un monospace très connu

Hier, plus de 300 journalistes étaient invités pour découvrir cette nouvelle Grande Panda, au style joyeux et inspiré de celle des années 80, notamment au niveau de l’arrière. Les similitudes s’arrêtent là puisqu’elle partage sa plateforme "small car" avec la Citroën C3.

Cette nouveauté marque un nouveau départ pour la marque, qui ne se cantonnera pas qu’aux petites voitures. En effet, les dirigeants préparent « une sorte de Giga Panda ». Il s’agit pour le moment d’un concept « en phase avancée de développement prévu dans les années à venir ».

Le retour du Multipla ?

En attendant, nous devons nous contenter de deux images qui donnent les grandes lignes de cette Giga Panda qui prendra la forme d'un SUV. On remarque toutefois que la face avant est très largement inspirée de la Grande Panda. la verticalité de l’ensemble, les optiques sous forme de pixel et logo déporté sur la droite ne font aucun doute.

Difficile à ce jour de savoir dans quelle catégorie pourrait s’inscrire ce prochain SUV. Toutefois, il pourrait être le pendant des récents C3 Aircross et Opel Frontera. L’idée serait alors de proposer sept places dans un gabarit compact (environ 4,40 mètres de long), et à des tarifs contenus. Installer un maximum de passagers dans un minimum d’encombrement ne vous rappelle rien ? Le Multipla bien sûr.

La première génération est apparue dans les années 50, mais la seconde génération a davantage marqué les esprits de par son style singulier. Si le Multipla est ressuscité, le look sera très certainement plus conventionnel et les mécaniques à jour avec une offre thermique, hybride et électrique. Ce futur "Panda Multipla", qui questionne plus qu’il n’apporte de réponses, pourrait débarquer en 2025.