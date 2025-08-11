Fiat ne refera pas la même erreur sur sa future 500

C’est l’un des revirements stratégiques les plus brutaux de l’industrie automobile européenne ces dernières années. Alors que Fiat prévoyait d’abandonner totalement la technologie thermique sur sa citadine 500 de troisième génération lancée chez nous en 2020, la forte baisse de ses ventes a finalement poussé le constructeur à concevoir une version à moteur essence alors que sa plateforme n’était pas faite pour cela.

La « nouvelle » Fiat 500 à essence doit arriver d’ici la fin de l’année 2025, avec sous le capot son petit bloc Firefly connecté à une boîte manuelle et servi par une hybridation légère comme l’ancienne 500 Hybrid. De cette façon, Fiat espère toucher une clientèle beaucoup plus large qu’avec sa 500 électrique dont les volumes de vente se sont effondrés ces dernières années sur le Vieux continent (malgré de grosses remises ajoutées récemment).

La prochaine Fiat 500 laissera le choix

Fort de cette expérience, Fiat ne refera pas les mêmes erreurs. C’est ce qu’a affirmé le patron de la marque Olivier François il y a quelques jours dans le cadre d’une conférence où étaient présents les journalistes d’Automotive News.

La future 500 de troisième génération, initialement prévue pour 2027, arrivera finalement en 2030. Elle sera conçue pour fonctionner à la fois avec une motorisation 100% électrique et un groupe motopropulseur utilisant un bloc thermique, même si le constructeur suivra de près l’évolution du marché avant de statuer définitivement sur la composition de sa gamme.

Une 500e moins chère en 2027

Avant cela, la Fiat 500 actuelle va aussi recevoir une version électrique moins chère : la 500e actuelle sera modifiée en 2027, avec un tarif de base qui se fixera autour des 20 000€ (au lieu de 28 900€ actuellement avant remises). Pour cela, elle optera pour des batteries de type LFP au lieu de ses accumulateurs NMC actuels, jugés trop chers.