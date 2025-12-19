Nouveautés, concepts, ce que nous réserve le groupe Stellantis au salon de Bruxelles 2026

Antonio Filosa a pris les rênes du groupe Stellantis il y a peu, mais il a déjà fait savoir qu’il veut faire machine arrière presque partout par rapport à la stratégie mise en place par l’ex-dirigeant Carlos Tavares. Si les modèles présents sur le prochain Salon de Bruxelles (du 9 au 18 janvier 2026) ne sont pas du fait de M. Filosa, la présence de toutes les marques montre bien qu’il souhaite remettre Stellantis sur le devant de la scène.

Pour la 102e édition de ce salon, le groupe s’étendra sur 5 200 m2 où seront exposés 62 véhicules. En l’absence de nouveaux modèles, Peugeot exposera sa 408 restylée, un modèle qui reprendra certainement la face avant de la 308 récemment revue. Cette mise à jour sera-t-elle suffisante pour relancer ses ventes ?

Même formule chez Opel puisque l’Astra restylée se dévoilera au public. Également en difficulté, la compacte Allemande ne bouscule pas son style puisqu’il faut se contenter d’une nouvelle signature, de projecteurs revus et de jantes inédites. Toujours proposée en diesel (1.5 Diesel 130), l’Astra reçoit le nouveau bloc hybride de 145 ch, tandis que l’hybride rechargeable atteint 195 ch et jusqu’à 83 km d’autonomie. Quant à la version électrique, la batterie gagne un peu en capacité (55,4 kWh net) pour afficher un rayon d’action de 450 km.

À noter également que Leapmotor débarque avec son B03X, un SUV urbain (4,20 m de long) qui revendique jusqu’à 500 km d’autonomie ! Le salon bruxellois est aussi l’occasion de lancer le B10 Hybrid EV avec prolongateur d’autonomie.

La Voiture de l’année pour Stellantis ?

Le groupe exposera également deux concepts. Le premier, le Citroën Elo, que nous avons pu découvrir en studio et l’Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo forte de 800 ch. Enfin, sur le stand DS, on nous promet « une création unique » sans en dire davantage.

Sur les sept finalistes pour le titre de Car Of The Year (COTY), le groupe Stellantis en comporte deux : le Citroën C5 Aircross et la Fiat Grande Panda. Qui va succéder à la Renault 5 ? Il est encore trop tôt pour le dire puisque les Mercedes CLA, Skoda Elroq, Dacia Bigster, Kia EV4 et Renault 4 ne comptent pas se laisser faire.