Renault va-t-il de nouveau gagner le titre de Voiture de l’année ?

Renault Scénic en 2024 puis Renault 5/Alpine A290 en 2025, la marque au losange peut être fière d’avoir remporté le titre de Car of the Year deux années consécutives. Seule Fiat a réussi cet exploit en 1995 et 1996 avec la Punto et le duo Bravo/Brava.

Renault va-t-il aller plus loin grâce à la Renault 4 ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais la 4L des temps modernes s’est hissée dans les sept finalistes. Les 60 membres du jury, issus de 23 pays européens, ont sélectionné parmi 35 modèles ceux qu’ils jugent les plus susceptibles de remporter le prix. La Renault 4 n’étant pas la seule Française.

Liste des sept finalistes pour le titre de Car of the Year 2026 :

Citroën C5 Aircross

Le nouveau SUV de Citroën compte aussi bien remporter le titre. Il a pour lui un bel espace à bord, un bon confort, une présentation sympa et surtout des prix très bien placés. En revanche, la version hybride rechargeable manque d’autonomie.

Fiat Grande Panda

La Fiat Grande Panda est aussi une redoutable adversaire. En ces temps d’inflation des prix, elle a un atout de taille, celui d’être la moins chère des finalistes sans pour autant offrir des prestations au rabais, au contraire. On salue son rapport prix/prestations, son style rafraîchissant et son espace à bord. Comme pour le Citroën, elle existe en version électrique.

Mercedes CLA

En annonçant près de 800 km d’autonomie pour une voiture compacte, Mercedes frappe fort ! Dans les faits, la CLA peut tutoyer les 500 km, un chiffre flatteur doublé d’une belle capacité de recharge et d’une consommation faible. Techniquement, cette Mercedes électrique est aboutie.

Skoda Elroq

Pratique, logeable, vendu à des prix compétitifs, le Skoda Elroq a également des atouts à faire valoir. Si ses lignes et sa conduite n’ont rien de très excitants, ce SUV électrique est d’un grand pragmatisme et n’a pas de défaut rédhibitoire.

Dacia Bigster

Pour la première fois, Dacia s’attaque au segment des SUV-C. La recette roumaine est la même : un rapport prix/prestation imbattable. Si la finition et le confort acoustique ne peuvent soutenir la comparaison, il offre un grand espace à bord et la motorisation hybride est d’une grande sobriété.

Kia EV4

Son style peut diviser, mais pas ses qualités. La Kia EV4 est une compacte électrique bien née : spacieuse, confortable et capable d’aller loin avec la grande batterie sans trop exploser le budget. Elle est une sérieuse rivale dans la catégorie.

Renault 4

Enfin, la Renault 4 est techniquement une Renault 5. Hormis sur l’autoroute où elle avoue vite ses limites d’autonomie, la R4 est une bonne compagne, joliment présentée, bien équipée, confortable et plaisante à conduire.

Electrique ou thermique ?

En 2012, l’Opel Ampera fut la première voiture à propulsion électrique à remporter le titre, même si elle était équipée d’un prolongateur d’autonomie. Mais depuis 2022 et la Kia EV6, plus aucun modèle thermique fut ainsi primée. Doit-on envisager qu’une voiture électrique remporte le titre 2026 ? Pas si sûr puisque le marché est au ralenti pour les VE. Le Citroën et la Fiat, proposant les deux énergies, ont peut-être une carte à jouer. Réponse le 9 janvier 2026 lors du Salon de Bruxelles.