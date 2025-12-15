Les futures Peugeot 208 et Opel Corsa victimes des choix de Carlos Tavares ?

Antonio Filosa, le nouveau patron du groupe Stellantis, a décidé d’opter pour des stratégies diamétralement opposées à celles de son prédécesseur Carlos Tavares. Alors que ce dernier militait pour augmenter le prix des voitures quitte à réduire leurs volumes, son remplaçant veut faire l’inverse. Tavares prévoyait aussi de miser à fond sur les voitures électriques, Filosa veut aller dans la direction inverse.

D’après les journalistes des Echos, la stratégie de Carlos Tavares et son obsession de la réduction des coûts ont eu un autre effet : celui de retarder et de compliquer l’arrivée de la toute nouvelle génération de la Peugeot 208 et de sa cousine l’Opel Corsa.

Six mois de retard pour la Peugeot 208 électrique…

Comme le rapportent nos confrères, plusieurs coupes budgétaires décidées au plus haut niveau du groupe Stellantis en 2024 ont retardé le développement de la nouvelle Peugeot 208 de troisième génération. Les journalistes des Echos évoquent une date de commercialisation à l’été 2027 au lieu du printemps, alors que l’Opel Corsa basée sur la même plateforme attendra le début de l’année 2028 (et le Peugeot 2008 de troisième génération, mai 2028).

…et plus encore pour le thermique !

Au tout début de l’année 2025, le groupe Stellantis précisait que la nouvelle plateforme STLA Small prévue pour les petites autos comme les futures Peugeot 208 et Opel Corsa serait finalement « multi-énergies » et non pas 100 % électriques comme c’était initialement prévu sous l’ère de Carlos Tavares. Mais comme l’Opel Corsa et le prochain 2008, la future Peugeot 208 de troisième génération sera lancée uniquement avec une motorisation 100 % électrique.

D’après les Echos renseignés auprès de sources internes, il faudra deux années supplémentaires pour ajouter ensuite les versions thermiques de ces futurs petits modèles conçus sur l’architecture STLA Small. La Peugeot 208 thermique de troisième génération, par exemple, n’arrivera qu’en 2029 au plus tôt.

En attendant, la Peugeot 208 actuelle et ses cousines seront prolongées pour continuer à offrir une offre de véhicules thermiques en face de la Renault Clio et des autres modèles à énergie fossile du segment. Elle ne va pas être simple, la carrière des citadines de Stellantis, jusqu’à la fin de la décennie ! Heureusement, ces dernières devraient afficher de très bonnes performances dans leurs versions électriques. Il y a quelques jours, nous avons d’ailleurs testé un prototype possédant le fameux volant « steer by wire » de la future 208.