Stellantis a changé d’avis pour les futurs citadines et petits SUV électriques

Ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, voici l’expression et la solution retenue par le groupe Stellantis. Initialement, la future plateforme STLA Small conçue pour les citadines n’est orientée que pour recevoir des chaînes de traction électriques.

Un communiqué de presse à destination des médias espagnols indique que « STLA Small est une plateforme multi-énergie native BEV ». Cela signifie que le groupe a changé d’avis pour que son architecture reçoive également des mécaniques thermiques. Le groupe précise que « cette gamme de plateformes garantit que Stellantis peut proposer des solutions adaptées aux clients en fonction d’une vaste gamme de scénario d’adoption de l’électrification. »

La Fiat 500 comme leçon

Ce revirement de stratégie est une réponse face au marché de la voiture électrique qui peine à se développer suffisamment. Sur l’exercice 2024, leurs ventes ont stagné par rapport à 2023. Surtout, Stellantis ne souhaite pas revivre avec sa future Peugeot 208 l’expérience de la Fiat 500, dont la production fut arrêtée faute de ventes suffisantes. La marque a dû procéder à de fortes remises et va remettre un moteur thermique, version Ibrida, sous son capot d’ici la fin de l’année.

Cette plateforme STLA Small est d’une grande importance puisqu’elle servira aux prochaines générations de Peugeot 208, 2008, DS 3, Opel Corsa et à toutes les citadines et petits SUV du groupe. On peut donc imaginer qu’elle reprenne les mécaniques Hybrid 100 et Hybrid 136. Pour ce qui est de la partie électrique, elle est prévue pour offrir une autonomie de 500 km.