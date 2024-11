La Fiat 500 électrique n'y arrive plus

L’icône du constructeur italien se porte mal. Alors que la 500 thermique apparue en 2007 vit ses tout derniers mois de commercialisation, la 500 électrique aurait dû prendre totalement le relai. Mais après un démarrage très correct en 2020, la citadine à brancher peine vraiment à trouver sa clientèle. Très loin des objectifs de vente initiaux, elle a commencé à prendre la poussière dans les concessions Fiat de tous les pays d’Europe au point de forcer Stellantis à mettre en pause sa production plusieurs fois depuis le début de l’année.

L’usine italienne de Mirafiori produisant la 500 électrique va justement à nouveau devoir fermer ses portes à la fin du mois de novembre et jusqu’au début de l’année prochaine, comme le rapportent les journalistes italiens de Milano Finanzia.

L’essence pour sauver la 500

Rappelons que cette Fiat 500 doit recevoir deux nouveautés importantes dans un proche avenir : une inédite version thermique dotée d’un bloc essence ce qui n’était pas prévu à l’origine, mais aussi des batteries améliorées sur sa variante électrique de façon à abaisser son prix de vente et améliorer sa rentabilité. Sachant que Fiat espérait en vendre au moins 100 000 par an et qu’elle n’a trouvé que moins de 15 000 clients sur les sept premiers mois de l’année 2024, il est urgent que la situation s’améliore pour la jolie petite Italienne. En attendant, Fiat France offre une remise de 4 000€ sur le modèle chez nous comme nous l'avons rapporté dans notre dernier guide des promotions du mois de novembre.