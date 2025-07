Le Dacia Duster électrique, une hérésie ?

Le Dacia Duster de troisième génération figure sans surprise parmi les meilleures ventes de voitures neuves sur le marché européen. Il laisse le choix entre des moteurs essence, hybrides ou à bicarburation GPL et ça lui va visiblement très bien.

D’après les journalistes anglais d’Autocar, Dacia planche cependant sur une inédite version 100% électrique du Duster pour le futur. Ils laissent entendre, après avoir discuté avec le patron de la marque Denis Le Vot, que ce futur Dacia Duster « arrivera sur le marché en temps voulu » sans préciser de date de commercialisation.

Un Duster électrique cousin de la Renault 4 ?

Les journalistes anglais spéculent ainsi sur un Duster électrique basé sur la même architecture que le Renault 4 E-Tech, avec même la possibilité de proposer une version à quatre roues motrices équipée d’un second moteur à l’arrière (comme sur le concept-car Savane).

Mais cela reviendrait aussi à limiter ce Duster à une autonomie réelle de moins de 200 kilomètres avec les batteries de 52 kWh de cette architecture, ce qui intéresserait une clientèle probablement très différente de celle du modèle actuel (et potentiellement moins nombreuse). Avec évidemment aussi un prix sensiblement plus élevé alors que le Duster démarre actuellement à 19 990€ en version GPL.

Une version 4x4 hybride ?

Toujours d’après Autocar, Dacia va bientôt proposer une version hybride à quatre roues motrices de ce Duster de troisième génération en plus de sa déclinaison 4x4 à essence et boîte manuelle déjà disponible.

On le sait, Dacia doit proposer au moins une nouveauté électrique dans les prochaines années (la future Sandero) et d’autres modèles 100% électriques pourraient être annoncés d’ici la fin de l’année. Mais l’idée même d’un Duster électrique de près de 30 000€ à l’autonomie maximale limitée nous paraît franchement risquée et presque aberrante.