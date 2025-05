Renault 4 Savane, un petit SUV électrique 4x4 !

La nouvelle Renault 4 E-Tech Electric, essayée il y a quelques heures par la rédaction de Caradisiac, s’inscrit dans la catégorie des SUV électriques urbains face au Ford Puma Gen-E, au BYD Atto2, au Peugeot E-2008 ou encore à l’Opel Mokka Electric.

Mais à l’occasion du tournoi de tennis de Roland-Garros, la marque au losange lèvera le voile sur un exemplaire à la préparation digne d’un vrai petit 4x4. Un exemplaire unique présenté comme un concept-car et qui reprend le nom « Savane » déjà vu notamment dans l’histoire de la Renault 4 première du nom.

Une 4 bimoteur, électrique et 4x4

Elle aurait d’ailleurs pu s’appeler « Renault 4 Sinpar » puisqu’elle se dote, comme cette déclinaison spéciale apparue en 1964, d’une transmission intégrale en plus de sa présentation extérieure plus « rustique ».

La Renault 4 Savane Concept ajoute pour cela à son moteur avant une seconde machine électrique entraînant le train arrière, permettant de former une transmission à quatre roues motrices dépourvue d’interconnexion mécanique (comme c’est d’ailleurs très souvent le cas pour les véhicules électriques 4x4).

Cette R4 électrique profite d’un châssis renforcé : « Renault 4 Savane 4x4 Concept bénéficie d’une garde au sol réhaussée de 15 mm par rapport à une version normale de Renault 4 E-Tech electric. Elle reste montée en 18 pouces, mais avec des pneumatiques adaptés Goodyear UltraGrip Performance+ en 225/55 et des jantes spécifiques « Savane », tandis que les voies avant et arrière sont élargies de 10 mm de chaque côté », peut-on lire dans le communiqué officiel. Hélas, Renault ne donne pas de détails sur les caractéristiques mécaniques de la voiture. On imagine qu’elle développe plus que les 150 chevaux normalement développés par la R4 monomoteur (avec les batteries de 52 kWh optionnelles).

Bientôt en vente ?

Renault ne dit pas non plus si cette 4 Savane sera produite en série. Rien n’est moins sûr puisque le communiqué contextualise de la façon suivante : « ce show-car démontre le potentiel de la plateforme AmpR Small pour créer un véhicule électrique du segment B doté de quatre roues motrices ». Si l’architecture bimoteur pourrait se retrouver dans de futurs modèles citadins électriques du groupe Renault, rien n’indique que ce véhicule-là aura droit à une commercialisation. Et vous, vous en pensez quoi ?