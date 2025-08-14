Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Xpeng P7

La Xpeng P7 lance des émojis pour calmer le conducteur

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

0  

Queue de poisson, freinage brutal sans raison, éclairage plein phare la nuit : les situations favorables à l'énervement sur la route ne manquent pas. Pour remédier au problème et calmer le conducteur, la marque Xpeng propose une innovation étonnante sur sa berline P7 : un lanceur d'émojis.

La Xpeng P7 lance des émojis pour calmer le conducteur

S'énerver contre un autre automobiliste sur la route en étant au volant d'une voiture peut avoir des conséquences dangereuses et coûteuses. Pour éviter ce genre de situation, le constructeur chinois Xpeng imagine une technologie insolite. L'idée : permettre au conducteur de se venger sans que l'autre automobiliste ne s'en rende compte.

La méthode ? Intégrer un "lanceur d'émojis" virtuel permettant de tirer sur l'autre véhicule. Les nombreuses caméras, capteurs et radars interprètent ensuite la position de la voiture pour produire de faux impacts comme si les visages aux dessins cartoonesques atteignent leur cible. Une forme de défouloir aux conséquences bien moindres comparativement à des appels de phare, des coups de klaxon ou un pare-chocs un peu trop collé à l'arrière de l'autre véhicule.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page

 

La Xpeng P7, une berline asiatique innovante

Pour rappel, la Xpeng P7 se positionne comme une berline haut de gamme de 4,88 mètres. Ses moteurs électriques lui permettent d'atteindre jusqu'à 595 chevaux en version Performance via sa batterie de 82,7 kWh. En France, les premières livraisons sont annoncées pour fin 2025 ou début 2026 avec des pré-commandes ouvertes dès septembre.

La Xpeng P7 lance des émojis pour calmer le conducteur
0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Xpeng P7

Xpeng P7

SPONSORISE

Actualité Xpeng

Voir toute l'actu Xpeng

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/