La Xpeng P7 lance des émojis pour calmer le conducteur

S'énerver contre un autre automobiliste sur la route en étant au volant d'une voiture peut avoir des conséquences dangereuses et coûteuses. Pour éviter ce genre de situation, le constructeur chinois Xpeng imagine une technologie insolite. L'idée : permettre au conducteur de se venger sans que l'autre automobiliste ne s'en rende compte.

La méthode ? Intégrer un "lanceur d'émojis" virtuel permettant de tirer sur l'autre véhicule. Les nombreuses caméras, capteurs et radars interprètent ensuite la position de la voiture pour produire de faux impacts comme si les visages aux dessins cartoonesques atteignent leur cible. Une forme de défouloir aux conséquences bien moindres comparativement à des appels de phare, des coups de klaxon ou un pare-chocs un peu trop collé à l'arrière de l'autre véhicule.

La Xpeng P7, une berline asiatique innovante

Pour rappel, la Xpeng P7 se positionne comme une berline haut de gamme de 4,88 mètres. Ses moteurs électriques lui permettent d'atteindre jusqu'à 595 chevaux en version Performance via sa batterie de 82,7 kWh. En France, les premières livraisons sont annoncées pour fin 2025 ou début 2026 avec des pré-commandes ouvertes dès septembre.