Volkswagen

Que pensez-vous du premier SUV électrique chinois de Volkswagen ?

Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

Voilà donc le tout premier modèle de Volkswagen conçu avec la technologie du constructeur chinois XPeng au lieu de la sienne. Réservé au marché local, cet Unyx 08 affiche un design très différent de celui des SUV Volkswagen qu’on connaît.

Voici le Volkswagen Unyx 08, dont la technologie châssis et moteur provient de chez XPeng.

Depuis quelques années, les constructeurs automobiles allemands s’affolent en constatant le repli de leurs ventes en Chine. Alors que ce marché était devenu très important pour eux, la clientèle locale s’est mise à préférer leurs marques nationales (surtout sur le créneau des modèles grand public). Volkswagen a été particulièrement touché par ces changements d’habitudes d’achat et n’est plus la marque préférée des Chinois, battue largement par BYD désormais.

Dans l’urgence, Audi et Volkswagen ont décidé de développer le plus vite possible de nouveaux véhicules conçus spécifiquement pour le marché automobile chinois en réponse. Pour gagner du temps, ils ont carrément décidé de reprendre la technologie de marques locales : SAIC pour Audi qui a récemment lancé son E5 Sporback et XPeng pour Volkswagen.

L’Unyx 08 est une XPeng recarrossée

Le SUV Volkswagen que vous pouvez observer dans ces images utilise donc un châssis et un groupe motopropulseur fournis par XPeng et non pas une architecture conçue par le constructeur allemand. Il diffère ainsi des ID.4 et autres ID.5 présents chez nous et affiche aussi un design très différent de ces derniers.

Les proportions de ce gros SUV de 5 mètres n’ont vraiment rien à voir avec celles du Volkswagen ID.4.
Pour l’instant, l’engin ne dévoile pas son intérieur mais on imagine qu’à ce niveau, il sera très proche de ceux de XPeng. Et il bénéficie par ailleurs d’une technologie électrique à 800 volts alors que les modèles électriques de Volkswagen commercialisés chez nous se contentent pour l’instant de circuits en 400 volts.

Il ne viendra pas chez nous

Précisons que cet Unyx 08 a vraiment été conçu pour le marché chinois et ne viendra jamais chez nous. La gamme Volkswagen Unyx a d’ailleurs été montée uniquement pour la Chine, même si nous avons droit chez nous à un Cupra Tavascan très proche de l’Unyx dévoilé l’année dernière.

