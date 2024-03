Volkswagen Unyx (2024) : vous le reconnaissez ?

Volkswagen commercialise déjà ses ID.4 et ID.5 en Chine dans sa gamme électrique, en plus de sa compacte ID.3 et de sa berline ID.7. Mais comme le montrent ces images publiées par l’administration chinoise et relayées par les journalistes de Car News China, la marque de Wolfsburg va ajouter un troisième SUV électrique dans sa gamme locale dès cette année.

Et si vous connaissez un peu les produits du groupe Volkswagen, il vous aura sans doute suffi d’un instant pour comprendre qu’il s’agit simplement d’un Cupra Tavascan rebadgé, tel que ça avait été annoncé l’année dernière. Il se trouve que Cupra n’est pas commercialisé en Chine. Sa Born est de toute façon déjà disponible dans la gamme de Volkswagen là-bas via l’ID.3 très proche techniquement, mais les Allemands ont décidé d’y vendre aussi le Tavascan de cette façon en misant sur son design de SUV « coupé ».

340 chevaux sous le capot

Comme le Tavascan destiné au marché européen, le Volkwagen Unyx chinois s’équipera d’un groupe motopropulseur composé de deux moteurs, avec une puissance maximale cumulée de 340 chevaux. Rappelons que « nôtre » Cupra Tavascan européen sera lui aussi assemblé en Chine comme cet Unyx.