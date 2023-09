Scoop – Cupra Tavascan : vendu en Chine sous une autre marque

Attention les photos du prototype que vous avez devant les yeux ne sont pas celles du nouveau SUV Cupra Tavascan, mais celles du Tavascan qui recevra le logo de la nouvelle sous-marque que le groupe Volkswagen veut lancer l’an prochain en Chine. Car si le Tavascan est produit en Chine dans la nouvelle usine Volkswagen située dans la province de l’Anhui, il était destiné au départ essentiellement à l’exportation sous la marque Cupra. Face à une baisse des commandes des véhicules électriques Volkswagen en Chine, le groupe allemand a changé d’idée et s’est décidé à se relancer en créant une sous-marque de modèles électriques haut de gamme.

Comme il a réussi en Europe avec la marque Cupra* qui n’était au départ qu’une émanation de Seat et qui grâce à un succès grandissant va contraindre sa maison mère à arrêter (d’ici à 2030) de produire des automobiles pour se lancer dans les nouvelles mobilités, Volkswagen veut créer une sous-marque de modèles électriques en Chine afin de transmettre un style de vie différent et ainsi à attirer un groupe cible plus jeune. Pas question de vendre sous la marque Cupra le Tavascan en Chine, car la marque Cupra n’est pas du tout connue du public japonais.

Par rapport au Cupra Tavascan, le Tavascan de la sous-marque Volkswagen dont on ne connaît pas le nom pour le moment, affiche un avant et un arrière différents. L'avant reçoit un bouclier modifié et des feux diurnes redessinés. À l'arrière on distingue sous le camouflage le logo rond de la nouvelle marque alors que logo Cupra est triangulaire. Le feu-stop est également modifié et ne semble pas interrompu par le logo, tandis que le bouclier arrière reçoit également de légères modifications.

On peut se rendre compte des différences plus facilement en consultant (ici) le reportage sur le Cupra Tavascan qui a été réalisé lors de la présentation de ce SUV en direct du Salon de Munich. Rappelons que le Cupra Tavascan sera vendu en Europe à partir du printemps 2024 avec une motorisation de 340 ch, l’autonomie sera de 550 km grâce à l’utilisation d’une batterie de 77 kWh. Quant au modèle qui sera vendu en Chine, il faudra attendre pour en savoir plus sur ses caractéristiques techniques.

*Cupra en 2022 avec des véhicules à fort caractère a vu ses ventes faire un bond de 97,2 %, pendant que dans le même temps les ventes de Seat baissaient de 40,5 %. Si pour le moment la marque Seat vend plus d’autos que Cupra (232 700 véhicules Seat contre 152 900 véhicules Cupra), les courbes devraient s’inverser dans peu de temps, la gamme Cupra ne cessant de s’élargir. Déjà le Cupra Formentor a été le véhicule de « Seat SA » le plus vendu dans le monde en 2022.