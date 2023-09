Le salon de Munich se subdivise, avec d'un côté un salon classique dans un grand hall, et de l'autre, à 20 minutes de navette, une exposition en plein air dans les quartiers chics de la ville.

C'est là qu'est installé le constructeur espagnol Cupra, qui matérialise ainsi sa montée en gamme.

Il faut dire que la bouillonnante marque espagnole affiche un beau dynamisme actuellement, avec plus de 150 000 voitures écoulées l'an dernier.

De fait, ses dirigeants ne font pas mystère d'ambitions pour le moins élevées, avec un objectif annuel de 500 000 voitures électriques à travers le monde à l'horizon 2030, Etats-Unis compris.

dailymotion En direct du salon de Munich 2023 - Cupra Tavascan: Ibère cool (présentation vidéo)

Dans ce contexte, la présentation de la version définitive du Tavascan, un SUV coupé long de 4,64 m. qui partage sa base technique avec le VW ID5 (plateforme MEB du groupe VW), revêt une importance prépondérante pour le constructeur.

Au programme, 340 ch (contre 299 à l'ID.5 GTX), 5,6 s de 0 à 100 km/h et une autonomie maximale de 550 km avec le concours d'une batterie de 77 kWh.

Le tout s'habille sous une carrosserie de SUV coupé, avec une poupe très inclinée qui insuffle un beau dynamisme au profil, faute d'optimiser le volume de chargement disponible.

La Cupra Tavascan sera coommercialisé au printemps 2024 dans l'Hexagone, période à laquelle nos premiers essais devraient intervenir, et ses premières livraisons interviendront dans le courant du mois de juin. Il est encore trop tôt pour évoquer ses tarifs, mais son "cousin" le VW ID.5 GTX s'affiche actuellement à partir de 65 200 €.

L'instant Caradisiac

L'idée consistant à délocaliser une partie du salon en ville et en quasi plein air est intéressante, car cela permet d'approcher les voitures dans un cadre plus valorisant et plus réaliste. Mais si on rate la navette, comme votre serviteur ce matin, il faut compter une trantaine d'euros de taxi!