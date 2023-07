Volkswagen aussi va concevoir des voitures électriques avec l'aide d'une marque chinoise

Il y a quelques jours, Audi confirmait la signature d’un accord stratégique avec le groupe automobile chinois SAIC. Pour gagner du temps et développer le plus rapidement possible des modèles électriques adaptés au mieux au marché chinois, la marque aux anneaux va récupérer la technologie de la marque IM Motors et au moins une plateforme de ses véhicules. Mais au sein du groupe Volkswagen, la marque la plus importante en termes de volumes de vente va également adopter une stratégie de ce genre.

Dans un communiqué officiel, Volkswagen annonce en effet la réalisation d’un partenariat technique avec XPeng, ce constructeur chinois fondé en 2014 qui prépare d’ailleurs son arrivée en Europe (notamment avec la grande berline P7). Dans un contexte où le développement de la future plateforme électrique modulaire SSP prend du retard au sein du groupe Volkswagen, les Allemands veulent concevoir rapidement deux nouveaux modèles électriques pour le marché chinois. Deux modèles qui se glisseront dans la gamme de Volkswagen à côté de ceux déjà présents (et prévus) sur la plateforme MEB (ID.3, ID.4, ID.5, ID.7, ID.Buzz).

En perte de vitesse en Chine

Comme Audi, Volkswagen essaie de lutter contre une baisse de ses ventes en Chine. Dépassée pour la première fois au rang de premier constructeur automobile du pays par BYD au premier trimestre de l’année 2023, la marque allemande se fait distancer par son rival chinois au second trimestre avec 544 000 ventes contre 595 300 pour BYD. Sur cette période, Volkswagen n’a vendu que 23 433 voitures électriques alors que BYD ne commercialise plus que des modèles 100% électriques ou hybrides rechargeables.