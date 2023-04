Byd passe Volkswagen en Chine et devient la première marque du pays

L’Eldoraro chinois, c’est fini pour les constructeurs européens ? En tout cas, ils continuent d’y perdre de l’influence. Alors qu’on se questionnait récemment sur la perte d’intérêt des clients chinois pour les marques étrangères qui les faisaient rêver il y a quelques années, les chiffres du marché local prouvent que les constructeurs nationaux continuent de progresser aux dépens des groupes européens installés là-bas. Volkswagen, marque leader historique de Chine qui dominait les ventes depuis au moins 2008 selon les journalistes d’Automotive News, vient pour la première fois de s’y faire doubler.

Et l’auteur de ce dépassement n’est autre que Byd, la marque chinoise en pleine croissance qui vient de faire sensation au salon de Shanghai avec sa petite Seagull électrique. Devenue un constructeur de voitures exclusivement électriques, Byd a vendu plus de 440 000 autos sur le premier trimestre de l’année 2023 en Chine. Volkswagen revendique de son côté 427 247 véhicules écoulés sur la même période. La fin d’une ère de domination de quinze ans donc, même s’il faudra confirmer ce changement de leader sur l’ensemble de l’année 2023. Alors que toutes les Byd vendues en Chine sur ce premier trimestre 2023 étaient électriques, seulement 6% des Volkswagen écoulées sur la même période étaient électriques. Il n’y a pas photo dans le combat des autos à zéro émission en Chine…

Et chez nous ?

Reste maintenant à voir ce que va donner la stratégie de Byd sur notre marché, le constructeur chinois cherchant à pénétrer l’Europe avec son SUV compact Atto3, sa grande berline Han et son énorme SUV Tang. D’autres modèles comme la Dolphin et la Seal doivent également arriver mais c’est sans doute la Seagull qui possède le meilleur potentiel sur le Vieux Continent : si elle parvient à se vendre largement sous les 20 000€, elle pourrait faire un malheur face à la Dacia Spring et la future citadine électrique de Volkswagen.