Tour du monde des salons - Les modèles insolites en direct du salon de Shanghai

On vit une drôle d’époque pour ceux qui avaient l’habitude d’assister chaque année aux grands salons automobiles d’Europe. Alors que celui de Paris peine à intéresser les marques, que celui de Genève vient carrément de se délocaliser à Doha au Qatar ou que celui de Francfort se situe désormais à Munich, il subsiste malgré tout de très nombreux évènements du genre dans le monde malgré la perte d’intérêt de certains constructeurs pour ces salons automobiles. Celui de Shanghai reste naturellement incontournable en raison de l’importance de ce marché pour tous les constructeurs. Après des années difficiles à cause du covid-19, il a ouvert ses portes le 18 avril dernier et rassemble de très nombreuses nouveautés. Avec des véhicules très intéressants et d’autres carrément bizarres.

BYD Seagull, la petite star de Shanghai

Avec ses 3,8 mètres de long, son design lêché et son prix de base équivalent à 11 000€ sur le marché chinois, la micro-citadine BYD Seagull ressemble à une tueuse de Dacia Spring. Rappelons tout de même que la Renault City K-ZE, version chinoise de la Spring européenne, coûte moins de 10 000€ dans l’Empire du Milieu. Il ne faudra donc pas s’attendre à des miracles si la Seagull vient un jour chez nous…

Lynk & Co « The Next Day », une GT hybride de rêve

Dévoilé en 2022, le concept-car « The Next Day » de Lynk & Co prend les traits d’une GT hybride au design musclé et futuriste. Parfait pour attirer les foules sur le stand de la marque du groupe Geely à Shanghai, même s’il n’est a priori pas prévu de retrouver un jour le modèle en série.

Li Xiang L7, l’hybride rechargeable qui cartonne en Chine

En perte de vitesse en Europe, les véhicules hybrides rechargeables profitent toujours d’aides à l’achat en Chine et parviennent à garder de bons niveaux de vente. Le Li Xiang L7, équipée d’une grosse batterie de 42,8 kWh mais aussi d’un moteur thermique essence de 154 chevaux, mesure plus de cinq mètres de long et coûte l’équivalent de 48 000€ en prix de base.

Haval Xiaolong MAX, des écrans partout

Marque du groupe Great Wall Motors, Haval présente le Xiaolong MAX à Shanghai. D’un style extérieur très classique, ce SUV hybride rechargeable s’inspire de la Porsche Taycan à l’intérieur avec pas moins de trois écrans installés sur la planche de bord. Il signe la montée en gamme de Haval.

Cannon Cyber P!ck-up, le 6X6 Hennessey de Wish ?

Autre marque du groupe Great Wall Motors, Cannon profite du salon de Shanghai 2023 pour dévoiler un pick-up complètemnt fous. Le Cyber P!ick-up (avec un point d’exclamation au lieu du « i ») possède six roues et un V6 bi-turbo hybride rechargeable de 515 chevaux. Un show-car de salon ? Même pas : une version de série de l’engin serait bel et bien prévue pour ce monstre à six roues rappelant les créations de Hennessey aux Etats-Unis.

Dongfeng Sky Concept, un Cybertruck à la chinoise ?

lSur le stand de Dongfeng, on trouvait aussi un pick-up au design bien plus futuriste que celui du Cyber Pick-Up de Cannon. De quoi lui donner quasiment des faux airs de Tesla Cybertruck, avec une carrosserie plus conventionnelle.