Les Chinois commenceraient à trouver les voitures européennes ringardes

Depuis la fin du siècle dernier, la Chine est progressivement devenue le premier marché automobile mondiale pour certains constructeurs automobiles européens. La plupart des marques du Vieux Continent ou des Etats-Unis ont réalisé de gros investissements pour augmenter leurs ventes au maximum dans l’Empire du Milieu, avec à la clé des résultats économiques extraordinaires pendant de longues années. Mais depuis quelques années, la situation évolue sensiblement sur ce marché autrefois si facile à conquérir. Après un long temps d’apprentissage, les marques locales ont enfin réussi à atteindre des standards de qualité et de style crédibles. Bien aidées par l’électrification mondiale et rapide du marché automobile et la position très favorable du pays en la matière, ces marques automobiles chinoises sont devenues désirables pour la clientèle locale.

Au point de voir cette clientèle locale se détourner des marques étrangères dont elle raffolait tant il y a quelques années, comme le rapportent les journalistes américains du New York Times. En 2022, 80% des voitures électriques vendues en Chine étaient chinoises et non pas étrangères. Certes, ce chiffre s’explique en partie par l’avance prise par les marques locales en termes de gammes de voitures électriques, alors que la plupart des marques européennes et américaines n’y sont venues que très récemment.

Mais il n’y a pas que ça : autrefois, le client chinois classique ne rêvait que de BMW ou d’Audi. Aujourd’hui, il découvre des modèles chinois dont le style et la qualité n’ont plus rien à voir avec la médiocrité des véhicules de chez Byd, Geely ou SAIC il y a encore une décennie. Les constructeurs locaux savent maintenant construire de belles voitures et rivalisent tous d’audace technologique à l’intérieur, si bien que les Chinois seraient désormais plus attirés par leurs nouveautés. Et les véhicules étrangers, alors ? Carrément devenus ringards pour certains de ces clients chinois !

Situation de crise pour les marques allemandes

D’après les journalistes du New York Times, la situation inquiéterait les dirigeants du groupe Volkswagen. Le groupe allemand aurait envoyé deux avions entiers remplis de hauts cadres au salon de Shanghai pour étudier de près le marché et trouver des solutions pour combattre le ralentissement de leur développement en Chine. Il se vend chaque année plus de 20 millions de voitures neuves là-bas, pour un total de ventes mondial légèrement au-dessus des 80 millions en moyenne. Autant dire que si les Chinois se mettent à préférer les voitures locales aux modèles étrangers, ça va faire un gros trou dans les finances de certains grands groupes automobiles européens. Et maintenant, la grande question : est-ce que les Européens et les Américains vont bientôt trouver eux aussi de l’attrait aux marques chinoises qui commencent à arriver chez eux ?