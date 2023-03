Il y a de moins en moins de voitures thermiques neuves dans le monde

La crise du covid-19 a fortement perturbé les ventes de voitures neuves dans le monde, notamment avec les pénuries de pièces qu’elle a engendrées. Mais d’après une analyse réalisée par les journalistes de Bloomberg, il n’y aura jamais plus de retour en force de ces ventes de voitures thermiques neuves au niveau des records de la précédente décennie. En 2017, 86 millions de voitures thermiques neuves ont été vendues dans le monde. En 2022, on ne comptait plus que 69 millions de voitures thermiques neuves vendues dans le monde. Et même si le marché automobile devrait rebondir prochainement en Europe et en Chine, les analystes de Bloomberg estiment que ce record de 86 millions de voitures thermiques neuves ne sera plus jamais battu.

La faute à l’augmentation naturelle des ventes de véhicules hybrides et 100% électriques, qui deviennent de plus en plus nombreux sur les marchés les plus importants de la planète. En 2017, on ne comptait qu’un million de voitures électriques ou hybrides rechargeables neuves vendues dans le monde. En 2022 et malgré un nombre de voitures thermiques neuves inférieur de 20% par rapport à cinq ans plus tôt, on comptait 7,5 millions de voitures électriques vendues (et 2,9 millions de véhicules hybrides rechargeables). En Chine par exemple, où la transition vers l’électrique est la plus avancée, il se vendait 24,22 millions de voitures thermiques neuves en 2017 pour seulement 110 000 hybrides rechargeables et 42 000 électriques. Cinq ans plus tard, on dénombre 17,47 millions de véhicules thermiques pour 1,48 million d’hybrides rechargeables et 4,6 millions d’électriques.

Un déclin plus rapide à partir de 2026

Même si l’électrification du marché automobile n’avance pas à la même vitesse dans tous les pays, les experts de Bloomberg ne prévoient pas de retour en arrière. Cette électrification du marché automobile doit également atteindre l’Inde ou encore d’autres terres importantes comme le Mexique ou le Brésil, avec une accélération à partir de 2026. Le continent africain devrait être le dernier à voir ses ventes de voitures électriques augmenter sensiblement, avec un niveau qui restera encore très faible en la matière lors des prochaines années. Ces prévisions sont importantes car ce niveau des ventes conditionnera le prix du baril de pétrole. Quant à l’augmentation du nombre de voitures à zéro émissions, elle influera inévitablement sur celui de l’électricité surtout si les états décident d’adapter leurs taxations des énergies à ces changements.