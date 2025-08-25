Location longue durée : un marché en voie d’oligarchisation ?

Plus vie, plus haut, plus fort… Sur le marché de la location longue durée (LLD) la course à la taille critique s’accélère. Objectif : maîtriser les coûts, accompagner la transition vers l’électrique et répondre aux nouvelles attentes clients

Dans ce contexte, Arval, filiale de BNP Paribas, serait en discussion avancée pour racheter Athlon, propriété de Mercedes-Benz.

Quand l'étoile s'étiole

En plein désarroi, le constructeur allemand a vu son chiffre d’affaires se contracter de 8,6 % au premier semestre et son bénéfice net chuter 55,8 % en un an. La marque à l’étoile a même dû revoir à la baisse ses prévisions pour 2025. La vente d’Athlon, estimée aux alentours d’1 milliard €, lui permettrait d’engranger du cash et de recentrer son activité.

Expansion financière et géographique

Avec un portefeuille de 400 000 véhicules pour Athlon et de 1,7 million pour Arval, le nouvel ensemble pèserait près de 2,2 millions d’unités. Une envergure qui le placerait en solide dauphin européen d’Ayvens (3,2 millions de contrats). De quoi permettre à Arval de renforcer sa puissance d’achat face aux constructeurs, d’élargir ses services clients et d’étendre sa zone d’influence géographique.

Garder la main sur l’occasion

Bien implantée dans le sud et l’ouest de l’Europe la filiale de BNP Paris pourrait avec Athlon renforcer sa présence dans le nord et le centre du Vieux continent. Cette course au gigantisme devient un levier stratégique. Pour accompagner la décarbonation des flottes et grignoter des parts de marché sur le segment des VE, un marché porteur en forte expansion. Cela permet également de valoriser la valeur des véhicules électriques d’occasion et de conserver la main sur les véhicules en fin de contrat, avec le développement d’une offre VE de seconde main.

Un marché en voie d’oligopolisation

La reprise d’Athlon par Arval s’inscrit dans un mouvement de concentration de plus en plus marqué. Le secteur du leasing représente déjà plus de 50 % des immatriculations neuves en Europe, et pourrait grimper à 70 % d’ici 2030 autour de trois acteurs principaux : Leasys (Stellantis- Crédit Agricole Consumer Finance), Ayvens (SG) et bientôt Arval–Athlon (BNP Parisbas) dans un marché qui tend vers un oligopole.

Une recomposition durable du paysage

Pour les clients, le choix de prestataires se restreint, et la capacité à négocier des offres personnalisées pourrait en pâtir. Pour les constructeurs, la montée en puissance des géants de la LLD pourrait également fragiliser leurs marges. Mais face à l’anémie du marché, n’auraient-ils d’autre choix que d’accéder aux demandes des loueurs pour écouler leurs stocks et faire tourner leurs usines.

Si l’opération se concrétise, elle pourrait redessiner durablement le paysage européen du leasing. À l’avenir, seules les structures disposant de la taille critique, d’un réseau étendu et de la capacité à accompagner la transition énergétique pourront tirer leur épingle du jeu.