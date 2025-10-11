Avant sa présentation, la Cupra Raval effectue encore quelques tests sur la route.

Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
SCOOP – Première citadine électrique du constructeur espagnol Cupra, la petite Cupra Raval poursuit encore ses essais avant son lancement commercial qui aura lieu en 2026. Cette petite auto dans ses versions haut de gamme viendra se frotter à l’Alpine A290.

C’est encore le temps des tests routiers pour la citadine Cupra Raval. Après un passage au dernier Salon de Munich vêtue d’un beau camouflage, la citadine 100 % électrique poursuit ses pérégrinations sur les routes allemandes. Son lancement commercial devrait avoir lieu au premier trimestre 2026, avec vraisemblablement une gamme assez large de motorisations électriques.

Avec la motorisation la plus haut de gamme, la Cupra Raval viendra se frotter à la version la plus puissante (220 ch) de l’Alpine A290, puisque la citadine espagnole disposera d’une motorisation de 226 ch et d’une batterie de 56 kWh (autonomie de 400 km). Mais d’autres motorisations moins performantes associées à des batteries de moindre capacité devraient être disponibles. Avec la moins puissante d’entre elles, Cupra pourrait proposer une Cupra Raval d’entrée de gamme à un tarif d’environ 25 000 €.

D’une longueur de 4 mètres environ et dotée de cinq ouvrants, la Cupra Raval intègre la catégorie des citadines polyvalentes électriques qui devrait accueillir un grand nombre de nouveaux membres dans les prochains mois. Dans sa version la plus affûtée de 226 ch, elle s’attaquera à l’Alpine A290.

Une rude concurrence pour la Cupra Raval de 226 ch

La version la plus performante de la Cupra Raval n’aura pas que l’Alpine A290 comme concurrente, mais aussi la Mini Cooper SE (184 ch) et sa version John Cooper Works (258 ch) et les futures Peugeot E-208 GTi (280 ch) et Volkswagen ID.Polo GTI (226 ch). La Cupra Raval aurait dû arriver avant la fin de cette année, mais la marque espagnole a pris un peu de retard et le lancement de la production est désormais prévu pour début 2026. C’est dans l’usine de Martorell en Espagne que sera produite la Cupra Raval aux côtés de la Volkswagen ID.Polo, les deux citadines partageant base technique (version traction de la plateforme MEB) et motorisations.

On voit que cette auto dispose de la version définitive du bouclier arrière, en revanche les feux sont encore recouverts d’adhésifs et leur architecture intérieure est partiellement masquée. Comme ce modèle qui est encore de présérie, le modèle définitif disposera de poignées affleurantes renforçant l’aspect premium du modèle.

L’habitacle est encore secret

La catégorie des citadines intéresse les constructeurs, qui voient dans ce secteur la possibilité de capter des clients cherchant à ne pas trop dépenser pour s’offrir une voiture électrique suffisamment polyvalente. Avec la Cupra Raval, la marque espagnole qui a toujours le vent en poupe va disposer d’une entrée de gamme sympathique. Sur le prototype qui a été photographié par nos chasseurs de scoop on peut constater que la forme générale du modèle est proche du concept-car (Urban Rebel de 2022 renommé Raval en 2023). Mais il reste encore de nombreux détails à découvrir comme les projecteurs et les feux qui sont encore camouflés par de l’adhésif. Il restera aussi à découvrir l’habitacle de ce modèle qui devrait disposer d’un tableau de bord un peu moins extravagant que celui du concept-car.

