Le Cupra Raval de série, mais encore camouflé au Salon de Munich

Faute de réelle nouveauté à ce Salon de Munich 2025, Cupra ne pouvait venir les mains vides pour autant. C’est pourquoi, elle met en avant un modèle ô combien important pour la marque, mais qui reste encore en tenue de camouflage.

Il s’agit du Cupra Raval, une citadine dont les dimensions sont désormais connues : 4,04 m de long pour une largeur de 1,78 m et une hauteur de 1,51 m (empattement de 2,60 m). Elle viendra ainsi concurrencer la Renault 5 ou la Volkswagen ID. Polo, mais aussi les petites sportives de la catégorie comme l’Alpine A290, la Lancia Ypsilon HF ou encore la Peugeot 208 GTi.

Toutes les versions profiteront d’un châssis surbaissé de 15 mm, d’une direction progressive et d’une fonction sport de l’ESP, mais la déclinaison VZ ira plus loin. Le moteur, qui entraînera les roues avant, développera 226 ch, le conducteur profitera aussi de sièges baquets « CUPBucket », d’une suspension DCC Sport, d’un ESP entièrement déconnectable, de jantes de 19 pouces chaussées de pneus de 235 mm de large et d’un différentiel à glissement électronique. Sur ce point, le groupe Stellantis va plus loin en équipant ses sportives électriques d’un différentiel mécanique. Mais ce n’est pas tout puisqu'elles affichent une puissance nettement supérieure avec 280 ch.

Deux batteries au programme

Basée sur la plateforme MEB+ du groupe Volkswagen, la Cupra Raval disposera de deux batteries différentes et de plusieurs niveaux de puissances, sans en connaître les détails à ce jour. Côté recharge, la marque indique simplement que la puissance en « courant continu de série garantit une utilisation pratique au quotidien ».

Comme la Volkswagen ID. Polo qui suivra quelques mois plus tard, la Cupra Raval sera produite en Espagne dans l’usine de Martorell.