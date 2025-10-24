Les bonnes nouvelles sur la future Alpine A110 électrique et… thermique !

Comme les récentes A290 et A390, la future Alpine A110 de troisième génération sera un modèle 100 % électrique. Ça, on le sait depuis que la marque sportive du groupe Renault a annoncé sa feuille de route pour la décennie entière.

Mais comme nous l’avait expliqué Luca de Meo en personne lors des dernières 24 Heures du Mans juste avant d’annoncer son départ avec fracas du groupe Renault, le constructeur prévoit aussi de la proposer en version thermique si les conditions du marché l’imposent.

L’A110 thermique, on en parle encore

Et comme vient de l’annoncer le directeur d’Alpine Philippe Krief aux journalistes anglais d’Evo, cette piste de l’A110 thermique ne semble toujours pas écartée. « Elle pourrait réellement être équipée d’une motorisation hybride », écrivent les Anglais au terme de leur entretien avec Krief sans donner hélas plus de détails.

Le début de la commercialisation de la future A110 de troisième génération est en tout cas prévu dans le courant de l’année 2027, d’ici « 18 à 24 mois » d’après Philippe Krief.

Une A110 électrique légère !

La bonne nouvelle de cette interview concerne en tout cas la version électrique de cette future A110. Philippe Krief explique viser une masse inférieure à 1 300 kg grâce à une technologie de batterie à la pointe et une conception toujours tournée vers la légèreté.

L’A110 thermique actuelle se limite à 1 100 kg sur la balance dans sa version de base, mais ça serait un très joli chiffre pour une sportive électrique d’autant qu’on parle d’une puissance de plus de 470 chevaux (transmise aux roues arrière via deux moteurs). On serait donc théoriquement très au-dessus du rapport poids/puissance d’une Porsche Cayman sur le papier !