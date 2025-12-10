Plusieurs nouveautés automobiles importantes ratent la cinquième étoile au crash-test

Comme à chaque nouvelle promotion présentée par l’EuroNCAP, c’est l’heure de détailler les bons et les mauvais élèves épinglés par l’organisme qui teste régulièrement la sécurité des modèles sortis sur le marché automobile.

A l’heure où certaines marques comme Volkswagen, Mercedes, Audi ou Tesla parviennent systématiquement à obtenir la note maximale de cinq étoiles lors du passage de leurs véhicules aux multiples épreuves de crash-tests assurées par l’organisme, de même que de nombreuses marques chinoises parfois même pas encore connues des consommateurs européens, il y a toujours de petites déceptions.

Pas de cinquième étoile pour les nouveautés de Renault, Alpine ou Jeep

Cette fois, plusieurs grosses nouveautés du marché se contentent de quatre étoiles au lieu de cinq : la nouvelle Renault Clio de sixième génération, mais aussi l’Alpine A390, la Kia EV4 dans sa version de base, le Jeep Compass de troisième génération, la dernière évolution de la Toyota Yaris, sa petite sœur l’Aygo X récemment restylée ou encore l’utilitaire PV5 de Kia.

Pour les petits modèles comme la Renault Clio et surtout la Toyota Aygo X, ce sont souvent les aides à la conduite non disponibles de série qui bloquent pour l’obtention de la note maximale. Mais cette fois, le niveau de sécurité passive explique aussi cette notation imparfaite.

Rien de dangereux, mais…

Dans le cas de la Renault Clio, par exemple, la note liée à la sécurité des occupants adultes reste tout de même à 79 %. Elle n’est que 74 % sur l’Alpine A390 pourtant plus gros et luxueux (ce qui aide généralement à optimiser la sécurité structurelle du véhicule), même si l’engin affiche tout de même un bon niveau de sécurité structurelle (malgré une note moyenne au niveau de la protection du torse du conducteur en cas de crash frontal et une sensibilité du torse des occupants en cas de crash latéral).

Dans le cas du Jeep Compass, ce sont plutôt les systèmes électroniques vérifiant l’attention des occupants du véhicule qui font défaut. L’efficacité des aides à la conduite est aussi en cause pour expliquer les quatre étoiles de la Kia EV4 (en version de base, car avec les ADAS optionnelles elle obtient bien les cinq étoiles). Tout comme pour la Clio, souffrant par ailleurs d’une protection imparfaite du torse des occupants en cas de crash frontal. A noter que l’Ebro S400 et le Chery Tiggo 4, deux modèles chinois pas encore proposés chez nous, n’obtiennent eux aussi que quatre étoiles.

Les bons élèves

Du côté des bons élèves à cinq étoiles citons la Mercedes CLA, le dernier Volkswagen T-Cross, le dernier Mazda CX-5, le nouveau Porsche Cayenne électrique, le Geely Starray EM-i, le Deepal S05, le Hyundai Nexo à hydrogène, l’Exlantis ET et le Mitsubishi Eclipse Cross. Plus récemment, les Mercedes CLE, Volvo EX90, Tesla Model Y restylé et autres Leapmotor B10 avaient également obtenu les cinq étoiles.

Notons au passage que la nouvelle MG4 EV Urban, pas encore officiellement présentée, se découvre pour la première fois car elle a elle aussi été évaluée par l’EuroNCAP (avec cinq étoiles à la clé).