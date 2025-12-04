L’A390 est-elle une vraie Alpine ?

EN BREF SUV familial 100 % électrique 400-470 ch À partir de 67 500 €

Comme annoncé, Alpine est en train de basculer vers le 100 % électrique. Alors certes, il reste encore l’A110 en thermique, mais celle-ci est en fin de vie puisque sa commercialisation va cesser en juillet 2026. En attendant ce tournant pour tous les passionnés, la marque originaire de Dieppe lance aujourd’hui son deuxième modèle 100 % électrique, qui est surtout le premier SUV de son histoire, l’A390,

Après l’A290, qui était la version énervée de la R5, cette A390 est également le premier véhicule totalement nouveau de cette nouvelle ère.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Esthétiquement, les designers ont beau insister sur la filiation évidente avec l’A110, force est de reconnaître qu’elle ne saute pas aux yeux et il n’y a que la forme du montant arrière, qui peut être frappé du logo tricolore et de la lunette arrière courbée qui font penser au petit coupé. Tout le reste est spécifique. Mais cela fonctionne, car les gens se retournent sur son passage, d’autant plus quand celle-ci arbore la livrée « Bleu Alpine Vision ».

Cette A390 dispose d’une identité qui lui est propre, radicalement différente de celles d’une A290 et d’une A110. Oubliez les projecteurs ronds ou les feux en forme de X, place maintenant à une signature lumineuse atypique qui se compose d’une multitude de triangles pour les feux de jour, qui côtoient des projecteurs très fins. Mais la principale originalité réside dans la spectaculaire lame qui traverse le capot. L’arrière se singularise par le bandeau lumineux qui intègre le logo illuminé de la marque.

Une présentation soignée, mais trop proche du Scénic.

Si l’A390 dispose d’une personnalité forte au niveau extérieur, il n’en est pas de même de l’intérieur qui est très (trop) proche de celui du Renault Scénic. On fait donc face à la double dalle numérique en forme de L composée de deux écrans de 12 pouces, désormais bien connue chez Renault. Or certes, il y a bien quelques spécificités : le volant identique à celui de l’A290 avec sa molette bleue de réglage de la régénération, son boost temporaire en rouge et son sélecteur de mode.

Même constat pour le bas de la console centrale avec le sélecteur de vitesses composé de trois boutons.

La principale différence tient dans le choix des matériaux, nettement plus valorisants qu’à bord du Scénic avec en particulier du cuir ou de l’alcantara surpiqué. Dommage que certains plastiques comme le bas de la console centrale soient durs.

La première Alpine vraiment accueillante

Longue de 4,65 m (soit 15 cm de plus que le Renault Scénic), l’A390 est le véhicule familial d’Alpine, ce qui signifie qu’elle doit être capable d’accueillir une famille et ses bagages. C’est le cas. Même s’il faudra se pencher pour s’installer aux places arrière en raison de la chute de pavillon, l’habitabilité reste intéressante pour des adultes, que ce soit pour l’espace aux jambes ou la garde au toit, mais attention l’assise est logiquement basse. Le coffre propose pour sa part un volume de chargement de 532 litres, ce qui est plutôt intéressant, d’autant plus qu’il possède un double-fond pour les câbles de recharge.