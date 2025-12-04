Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Alpine A390

Essai

L’A390 est-elle une vraie Alpine ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

12  

4. Quel est notre avis sur l'Alpine A390 ?

 

L’A390 est-elle une vraie Alpine ?

La concurrence : les premiums allemands dans le viseur

Quand on pense SUV premium, on évoque forcément les marques allemandes. Voici donc les principaux concurrents de cette Alpine et en particulier la nouvelle Porsche Macan électrique, mais cette dernière est nettement plus onéreuse (env. 20 000 € de plus). On peut également penser à un Audi Q4 Sportback, mais ce dernier est au même prix que le français, mais nettement moins puissant.

À retenir : un SUV sportif, oui, une Alpine, c'est autre chose .....

Alors oui, cette A390 est un bon SUV sportif avec un système Active Torque Vectoring particulièrement efficace, qui lui confère un très grand dynamisme. Cependant, il n’en reste pas moins que cette A390 souffre d’un handicap important avec son poids supérieur à deux tonnes. Alors certes, elle fait mieux que son principal concurrent dans ce domaine, mais il est bien difficile aujourd’hui de faire la filiation entre le passé de la marque et son présent. Une volonté d’élargissement de la gamme qui séduira peut-être une certaine clientèle, mais qui en laissera certains de marbre. Enfin, il faut préciser qu'une frange de la clientèle pourrait être séduite par l'idée que cette A390 est une vitrine de l'industrie française puisque Alpine s'est associée à Michelin pour les pneumatiques et Devialet pour la sonorisation.

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
400 GT 89 KWH 0 (wltp) 67 500 €  €
470 GTS 89 KWH NC 78 000 €  €

 

Caradisiac a aimé

  • La présentation intérieure soignée
  • Belle vitrine du Made in France
  • Les qualités dynamiques
  • Le style osé
  • Les prix bien placés face à ses rivaux

Caradisiac n'a pas aimé

  • La planche de bord trop proche de celle du Renault Scénic

  • Les consommations élevées

  • La masse conséquente, même si inférieure à la concurrence

Page précédente
Page suivante

Photos (32)

Voir tout

Sommaire

12  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Alpine A390

Alpine A390

SPONSORISE

Essais 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les essais 4X4 - SUV - Crossover

Fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Voir toutes les fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité