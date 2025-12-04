La concurrence : les premiums allemands dans le viseur

Quand on pense SUV premium, on évoque forcément les marques allemandes. Voici donc les principaux concurrents de cette Alpine et en particulier la nouvelle Porsche Macan électrique, mais cette dernière est nettement plus onéreuse (env. 20 000 € de plus). On peut également penser à un Audi Q4 Sportback, mais ce dernier est au même prix que le français, mais nettement moins puissant.

À retenir : un SUV sportif, oui, une Alpine, c'est autre chose .....

Alors oui, cette A390 est un bon SUV sportif avec un système Active Torque Vectoring particulièrement efficace, qui lui confère un très grand dynamisme. Cependant, il n’en reste pas moins que cette A390 souffre d’un handicap important avec son poids supérieur à deux tonnes. Alors certes, elle fait mieux que son principal concurrent dans ce domaine, mais il est bien difficile aujourd’hui de faire la filiation entre le passé de la marque et son présent. Une volonté d’élargissement de la gamme qui séduira peut-être une certaine clientèle, mais qui en laissera certains de marbre. Enfin, il faut préciser qu'une frange de la clientèle pourrait être séduite par l'idée que cette A390 est une vitrine de l'industrie française puisque Alpine s'est associée à Michelin pour les pneumatiques et Devialet pour la sonorisation.

Les prix Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus 400 GT 89 KWH 0 (wltp) 67 500 € € 470 GTS 89 KWH NC 78 000 € €

Caradisiac a aimé