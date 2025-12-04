Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Alpine A390

L’A390 est-elle une vraie Alpine ?

Olivier Pagès

6. La fiche technique de l'Alpine A390

 

L'A390 est-elle une vraie Alpine ?

Les chiffres clés

Alpine A390 400 GT 89 KWH
Généralités  
Finition GT
Date de commercialisation 04/11/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,61 m
Largeur sans rétros 2,05 m
Hauteur 1,52 m
Empattement 2,70 m
Volume de coffre mini 532 L
Volume de coffre maxi 1 643 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 199 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 14 CV
Couple 661 Nm
Puissance moteur 400 ch|trs/min
Capacité batterie 89 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 200 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 4.8 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
Alpine A390

