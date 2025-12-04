Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Alpine A390

L’A390 est-elle une vraie Alpine ?

3. L'Alpine A390  propose un équipement riche

 

Sur l’Alpine A390, chaque motorisation a son équipement

L’Alpine A390 est déclinée en deux motorisations.

La « GT » (à partir de 67 500 €) hérite de série des phares Matrix LEDS adaptatifs, des jantes alliage 20 pouces, des sièges sport électriques et chauffants, de la climatisation bizone, du système audio Devialet à 13 haut-parleurs, du régulateur de vitesse adaptatif, de l’aide au maintien dans la voie, le freinage d’urgence, de la caméra 360°, de six airbags, de la pompe à chaleur et d’un chargeur bidirectionnel.

La « GTS » (à partir de 78 000 €), qui sera disponible à la commande début 2026 reçoit en complément les jantes alliage 21 pouces avec étriers de frein rouges, les sièges sport Sabelt en cuir Nappa électriques, chauffants et massants, le système audio Devialet XtremeSound, le pack Driving (assistance active à la conduite avec centrage dans la voie et parking mains-libres) et le dispositif Alpine Telemetrics Expert.

Le point techno : des services connectés accessibles pendant longtemps

Alpine va proposer à ses clients des services connectés à partir de son système multimédia. Jusque-là rien de particulier, si ce n’est qu’ils seront disponibles gratuitement pendant 5 ans. Un délai plus long qu’habituellement.

 

 

 

 

 

Equipements et options

Version : 400 GT 89 KWH

Equipements de sécurité

  • Indicateur de pression des pneus

  • Alerte de distance de sécurité

  • Désactivation de l&#039;airbag passager

  • Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse

  • Sièges avec système ISOFIX et i-Size (places AR latérales)

  • Badge Alpine d&#039;accès et démarrage mains-libres

  • 7 airbags: 2 frontaux, 2 latéraux, 2 rideaux, 1 central avant

Equipements de confort

  • Volant chauffant

  • Avertisseur de sortie de stationnement en marche AR avec freinage d&#039;urgence automatique

  • Verrouillage centralisé des portes

  • Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattables électriquement

  • Rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre

  • Lunette AR dégivrante

  • Lève-vitres AV/AR éléctriques à impulsion

  • Sièges avec système ISOFIX et i-Size (places AR latérales)

  • Banquette AR avec 3 appuie-tête

  • Banquette arrière rabattable 60/40

  • Climatisation automatique bi-zone avec fonction de purification d’air

Autres équipements

  • Kit anti-crevaison

  • Chargeur smartphone à induction

  • Aide au freinage d&#039;urgence

  • Antenne requin

  • Réplication smartphone Android Auto/ Apple CarPlay sans fil

  • Reconnaissance du conducteur avec gestion du profil utilisateur

  • Hayon motorisé

  • Freinage automatique d’urgence

  • My Safety switch

  • Sortie sécurisée des occupants

  • Câble pour borne de recharge (mode 3 type 2 triphasé, 5m)

  • Chargeur AC 11kw triphasé compatible charge bidirectionnelle

  • Fonction véhicule au réseau (V2G, vehicule-to-grid)

  • Pompe à chaleur

  • 4 USB-C et 2 prises 12V

  • Éclairage d’ambiance intérieur multizone avec monogramme Alpine

  • Contrôle dynamique du véhicule

  • Avertissement d&#039;angle mort avec correction de trajectoire d’urgence

  • Appel d&#039;urgence

  • Logo Alpine à l&#039;avant

  • Pack services connectés (inclus pendant 5 ans)

Options disponibles

  • Adaptateur V2L (Vehicle to Load)

     : 

    400 €

  • Câble de recharge domestique ( Mode 2 )

     : 

    400 €

  • Chargeur AC 22kw triphasé compatible charge bidirectionnelle

     : 

    1200 €

