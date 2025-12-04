3. L'Alpine A390 propose un équipement riche
Sur l’Alpine A390, chaque motorisation a son équipement
L’Alpine A390 est déclinée en deux motorisations.
La « GT » (à partir de 67 500 €) hérite de série des phares Matrix LEDS adaptatifs, des jantes alliage 20 pouces, des sièges sport électriques et chauffants, de la climatisation bizone, du système audio Devialet à 13 haut-parleurs, du régulateur de vitesse adaptatif, de l’aide au maintien dans la voie, le freinage d’urgence, de la caméra 360°, de six airbags, de la pompe à chaleur et d’un chargeur bidirectionnel.
La « GTS » (à partir de 78 000 €), qui sera disponible à la commande début 2026 reçoit en complément les jantes alliage 21 pouces avec étriers de frein rouges, les sièges sport Sabelt en cuir Nappa électriques, chauffants et massants, le système audio Devialet XtremeSound, le pack Driving (assistance active à la conduite avec centrage dans la voie et parking mains-libres) et le dispositif Alpine Telemetrics Expert.
Le point techno : des services connectés accessibles pendant longtemps
Alpine va proposer à ses clients des services connectés à partir de son système multimédia. Jusque-là rien de particulier, si ce n’est qu’ils seront disponibles gratuitement pendant 5 ans. Un délai plus long qu’habituellement.
Equipements et options
Version : 400 GT 89 KWH
Equipements de sécurité
Indicateur de pression des pneus
Alerte de distance de sécurité
Désactivation de l'airbag passager
Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse
Sièges avec système ISOFIX et i-Size (places AR latérales)
Badge Alpine d'accès et démarrage mains-libres
7 airbags: 2 frontaux, 2 latéraux, 2 rideaux, 1 central avant
Equipements de confort
Volant chauffant
Avertisseur de sortie de stationnement en marche AR avec freinage d'urgence automatique
Verrouillage centralisé des portes
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattables électriquement
Rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre
Lunette AR dégivrante
Lève-vitres AV/AR éléctriques à impulsion
Banquette AR avec 3 appuie-tête
Banquette arrière rabattable 60/40
Climatisation automatique bi-zone avec fonction de purification d’air
Autres équipements
Kit anti-crevaison
Chargeur smartphone à induction
Aide au freinage d'urgence
Antenne requin
Réplication smartphone Android Auto/ Apple CarPlay sans fil
Reconnaissance du conducteur avec gestion du profil utilisateur
Hayon motorisé
Freinage automatique d’urgence
My Safety switch
Sortie sécurisée des occupants
Câble pour borne de recharge (mode 3 type 2 triphasé, 5m)
Chargeur AC 11kw triphasé compatible charge bidirectionnelle
Fonction véhicule au réseau (V2G, vehicule-to-grid)
Pompe à chaleur
4 USB-C et 2 prises 12V
Éclairage d’ambiance intérieur multizone avec monogramme Alpine
Contrôle dynamique du véhicule
Avertissement d'angle mort avec correction de trajectoire d’urgence
Appel d'urgence
Logo Alpine à l'avant
Pack services connectés (inclus pendant 5 ans)
Options disponibles
-
Adaptateur V2L (Vehicle to Load):
400 €
-
Câble de recharge domestique ( Mode 2 ):
400 €
-
Chargeur AC 22kw triphasé compatible charge bidirectionnelle:
1200 €
