Sur l’Alpine A390, chaque motorisation a son équipement

L’Alpine A390 est déclinée en deux motorisations.

La « GT » (à partir de 67 500 €) hérite de série des phares Matrix LEDS adaptatifs, des jantes alliage 20 pouces, des sièges sport électriques et chauffants, de la climatisation bizone, du système audio Devialet à 13 haut-parleurs, du régulateur de vitesse adaptatif, de l’aide au maintien dans la voie, le freinage d’urgence, de la caméra 360°, de six airbags, de la pompe à chaleur et d’un chargeur bidirectionnel.

La « GTS » (à partir de 78 000 €), qui sera disponible à la commande début 2026 reçoit en complément les jantes alliage 21 pouces avec étriers de frein rouges, les sièges sport Sabelt en cuir Nappa électriques, chauffants et massants, le système audio Devialet XtremeSound, le pack Driving (assistance active à la conduite avec centrage dans la voie et parking mains-libres) et le dispositif Alpine Telemetrics Expert.

Le point techno : des services connectés accessibles pendant longtemps Alpine va proposer à ses clients des services connectés à partir de son système multimédia. Jusque-là rien de particulier, si ce n’est qu’ils seront disponibles gratuitement pendant 5 ans. Un délai plus long qu’habituellement.