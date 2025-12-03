Un crash sur la grille de départ d’une course
Quelques secondes avant le départ d’une course, la tension est maximale. Peut-être un peu trop pour ce pilote partant beaucoup trop tôt au point de se mettre sur le toit.
Le week-end du 28 au 30 novembre dernier, les spectateurs de la Geely Super Cup Pro 2025 assistaient à un événement pour le moins insolite sur le circuit de Bira en Thaïlande. Avant même l’extinction des feux rouges du départ de la première course, un participant s’élançait sur la grille avant de taper l’arrière du véhicule du pilote qualifié en 2e position.
Sur les images largement relayées sur les réseaux sociaux et Youtube, sa berline de supertourisme se retourne lentement mais sûrement au point de rester coincée sur le toit. De quoi forcer les commissaires à agiter leur drapeau jaune alors que le premier virage n’est même pas encore engagé. Un départ unique en son genre qui restera à coup sûr dans de nombreux bêtisiers.
Le Geely Benrui Cool, une sportive tricorps
Pour rappel, la Geely Super Cup Pro sert à la promotion de la moyenne berline Benrui Cool. Il s’agit d’une auto commercialisée en Asie avec des peintures spécifiques, des jantes de 17 pouces, un aileron arrière et un kit carrosserie agressif lui offrant une présentation musclée. Sous son capot, la Geely Benrui Cool embarque un bloc 1,5l quatre cylindres essence de 181 chevaux associé à une boîte de vitesses 7 rapports. Du côté des performances, elle revendique un 0 à 100 km/h en 7,1 secondes avant d’atteindre une vitesse de pointe de 210 km/h.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération