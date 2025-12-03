Le Renault Symbioz arrive en occasion, et il mérite que l’on s’y intéresse

Il est apparu en mai 2024 et a su trouver sa place sur un marché pourtant très concurrentiel. En reprenant la base technique du Captur tout en s’allongeant de 17 cm (4,41 m) et s’équipant d’une banquette coulissante, le Renault Symbioz a rapidement trouvé son public.

C’est ainsi qu’il se place à la dixième position des modèles les plus vendus en France (janvier septembre 2025). S’il reste derrière le Captur (6e place), il laisse loin derrière l’Austral (16e place).

Le Symbioz cible en réalité les petites familles puisque son espace à l’arrière est identique celui du Captur, mais le coffre est plus logeable : de 492 à 624 litres selon la position de la banquette, voire 1 582 litres une fois celle-ci rabattue.

Pour ce qui est des places avant, le mobilier est entièrement repris du Captur, ce qui n’est pas un mal en soi. On retrouve ainsi le combiné d’instrumentation de 10 pouces sur les finitions hautes et l’écran tactile de 10,4 pouces qui profite des services Google. La qualité de fabrication de l’ensemble est correcte et les rangements pratiques. À noter par ailleurs qu’il propose le toit vitré panoramique Solarbay, un équipement indisponible avec le Captur.

La gamme du Symbioz se compose de quatre finitions (Evolution, Techno, Esprit Alpine et Iconic), le deuxième étant le plus conseillé. Au rayon motorisation, le choix demeure restreint : mild hybrid de 140 ch ou 145 ch et full hybrid E-Tech de 160 ch. Renault ne propose pas de micro-hybridation ni de diesel.

Les filières d’approvisionnement

Dans cette rubrique des nouveautés en occasion, les vendeurs sont presque exclusivement des professionnels. Dans le cas de notre Symbioz, c’est un peu moins le cas, même si les particuliers restent plutôt rares.

Les annonces sont accessibles en ligne sur les sites marchands tels que le bon coin ou La Centrale. Ce dernier ne regroupe pas moins de 1 100 annonces de Symbioz à l’heure à laquelle nous écrivons ces lignes. Le site du constructeur, Renew, comptabilise également plus de 700 offres.