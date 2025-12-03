Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Renault Symbioz

Le Renault Symbioz arrive en occasion, et il mérite que l’on s’y intéresse

Julien Bertaux

4. Première tendance fiabilité et bilan du Renault Symbioz

 

Le Renault Symbioz arrive en occasion, et il mérite que l’on s’y intéresse

Malgré le nombre disponible sur le marché, il est encore trop tôt pour dresser un bilan fiabilité du Renault Symbioz. Plutôt bien né, il profite d’une base connue, ce qui devrait lui permettre d’être épargné des éventuels défauts de jeunesse. Néanmoins, il pourrait être victime de lenteur ou de bug du système multimédia, comme quasiment toute la production automobile.

Bilan : à y regarder de plus près

En s’intercalant entre le Captur et l’Austral, le Renault Symbioz a su trouver rapidement sa clientèle. Il faut dire que ses lignes sont agréables, le poste de pilotage bien agencé, la banquette coulissante et le grand coffre finissent de convaincre, sans parler des mécaniques sobres.

Avec un tel engouement, on pourrait s’imaginer que ce SUV profite de cote soutenue. Belle surprise puisque la version la plus recommandable permet d’économiser 24 %, un chiffre peu commun par les temps qui courent. Dans ce cas, autant en profiter d’autant que les exemplaires proposés sont très récents et affichent peu de kilomètres.

