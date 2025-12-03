Le Renault Symbioz arrive en occasion, et il mérite que l’on s’y intéresse

Le prix de départ sur le marché de la seconde de main se situe aux alentours de 25 000 €. À ce tarif, il faut se contenter d’une version hybride de 145 ch, ce qui n’a rien d’une contrainte, mais la finition Evolution est moyennement équipée, et surtout peu valorisante. Les exemplaires proposés sont très récents (2025) et peu kilométrés avec environ 25 000 km. À noter toutefois que sa décote est particulièrement élevée avec 25 % de gain par rapport au neuf.

Si vous souhaitez vous orienter vers la finition Techno, comptez 1 000 € supplémentaires, mais vous ne profiterez que de la version mild hybrid de 140 ch. La décote est alors moins soutenue en atteignant 18 %.

Pour bénéficier d’une plus forte hybridation (full hybrid 145 ch), toujours en finition Techno, il faut signer un chèque de 27 000 € minimum pour un exemplaire de 2024 et affichant environ 15 000 km. Cette version cœur de gamme profite en plus d’une belle décote de 24 %.

Enfin un Symbioz plus haut de gamme, full hybrid 160 ch Esprit Alpine, s’approche des 31 000 €, mais les exemplaires n’affichent que très peu de kilomètres au compteur. La décote est ici moins importante, mais atteint tout de même 18 %.