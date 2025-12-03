Le Renault Symbioz arrive en occasion, et il mérite que l’on s’y intéresse

Puisque la gamme du Renault Symbioz n’est pas d’une grande richesse, l’offre en occasion est en conséquence. Au chapitre mécanique, le moteur de 140 ch (mild hybrid) apparu en août 2025 est encore très timide en seconde main avec moins de 1 % de l’offre. C’est aussi le seul à être associé à une boîte manuelle.

Le bloc de 145 ch (full hybrid) est celui qui concentre la majorité des suffrages avec 77 % des petites annonces. Quant au moteur de 160 ch (full hybrid également), il occupe déjà 22 % du terrain alors qu’il a été lancé récemment, en juin de cette année.

Du côté des finitions, les clients ont davantage été séduits par la finition sportive de l’Esprit Alpine puisqu’elle s’approche de la majorité (42 %). Arrive en seconde position le niveau Techno (32 %), l’Iconic (18 %) et l’Evolution (8 %). Clairement, les Symbioz présents sur le marché ont donc l’avantage d’être bien équipés.

L’entrée de gamme Evolution n’a rien de dépouillée puisque la banquette coulissante est présente, de même que la climatisation automatique, le chargeur de smartphone par induction, la caméra de recul, l’écran tactile de 10,4 pouces, l’instrumentation numérique de 7 pouces ou encore les projecteurs à LED. En revanche, il fait l’impasse sur les jantes alu et s’habille de simples enjoliveurs.

Le niveau Techno permet de profiter d’une instrumentation plus grande (10,2 pouces), du siège passager réglable en hauteur, de prises USB-C et d’une prise 12V pour les passagers arrière, d’un plancher de coffre amovible ou encore de jantes en alu de 18 pouces.

L’Esprit Alpine pousse le curseur un peu plus loin avec des jantes plus grandes (19 pouces), un bouclier avant spécifique, un pédalier en aluminium, un volant chauffant…

Enfin, l’Iconic offre en plus le hayon motorisé, les sièges avant chauffants et à réglage électrique ou encore les jantes de 19 pouces spécifiques.

Au chapitre des coloris, le gris est largement en tête avec 41 % de l’offre. Le bleu arrive en deuxième position (19 %), suivi du noir et du blanc (17 % chacun). Le rouge n’obtient que 4 %.