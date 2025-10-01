Dacia est le grand gagnant du marché automobile de cette rentrée

La santé de l’industrie automobile n’a rien de réjouissant. Si le mois d’août a connu un petit regain avec + 2,2 %, septembre est pour le moins timide avec + 1 %, si bien que sur les neuf premiers mois de l’année, le marché chute toujours : - 6,3 % et 1 186 785 unités.

À vouloir absolument privilégier les marges sur chaque modèle, les constructeurs automobiles se privent de volume, un choix stratégique périlleux. Stellantis a annoncé la mise à l’arrêt des usines de Poissy, Mulhouse et Sochaux, et Volkswagen va faire de même sur deux sites de production en Allemagne. Quand les ventes ne suivent pas, les chaînes s’arrêtent.

Dacia en grande forme

Le mois dernier, Stellantis a stoppé sa chute, mais ne progresse pas pour autant pour ce mois de septembre. On note le gros progrès d’Alfa Romeo poussé par le Junior (+ 47,6 %) et le regain de Maserati (+ 16,7 %) et Citroën (+ 10,6 %), mais cela ne suffit pas à compenser la baisse de toutes les autres marques du groupe.

À l’inverse le groupe Renault affiche une belle santé (+ 6,5 %), meilleure qu’en août, qu’il doit en grande partie à Dacia qui affiche + 23,7 % par rapport au même exercice de l’année dernière. Quant au groupe Toyota, il fait face à une chute importante avec - 12,4 %.

La surprise nous vient de l’électrique puisqu’avec 22 % des parts en septembre, les VE accrochent le meilleur score de l’année. Depuis le mois de mai (16 %), elles augmentent doucement, mais sûrement. Les hybrides rechargeables préfèrent davantage la stabilité (6 %).

La Clio VI détrônera-t-elle l’actuelle ?

La question est bien trop précoce, mais force est de constater que la vieillissante Clio n’a pas dit son dernier mot. Depuis le début de l’année, elle cartonne en tête des ventes avec 6,4 % des parts et 75 537 exemplaires vendus. La Peugeot 208 juste derrière ne peut suivre le rythme (4,6 % et 54 505 ex.). Renault réussit à placer trois voitures dans le Top 10, tout comme Peugeot, alors que Citroën ne peut compter que sa C3.

Au chapitre électrique, la Renault 5 domine le marché (13e), suivie du Tesla Model Y (15e), de la Citroën ë-C3 (23e) et du Renault Scénic (28e).