Stellantis ferme aussi l'usine de Mulhouse pendant une semaine

Tous les principaux constructeurs automobiles sont obligés d’adapter les niveaux de production de leurs usines européennes en raison d’une demande de la clientèle pas aussi importante que prévu.

Alors que le groupe Volkswagen organise une importante restructuration (et la fermeture de plusieurs sites), que Ford se prépare à tailler dans ses effectifs, que Geely va réduire la voilure chez Lotus en Angleterre et que Nissan va aussi devoir licencier, Stellantis suspend la production de ses usines en Europe.

Au tour de Mulhouse

La semaine dernière, déjà, le groupe issu de la fusion entre PSA et FCA a annoncé une fermeture de trois semaines sur son site de Poissy où sont fabriqués les Opel Mokka et autres DS 3. Dans la foulée, on apprenait que d’autres sites du géant allaient devoir se mettre en pause pendant quelques jours.

Cette fois, c’est au tour du site de Mulhouse de devoir mettre temporairement à l’arrêt ses activités faute d’une demande suffisante. L’usine Stellantis de Mulhouse sera fermée du 27 octobre au 2 novembre prochain.

Jusqu’en Pologne

Les arrêts opérés par le groupe Stellantis vont ainsi concerner Poissy, Mulhouse, Eisenach en Allemagne, Saragosse et Madrid en Espagne, Pomigliano en Italie et Tychy en Pologne.

Concernant Mulhouse, le restylage de la Peugeot 308 pourrait l’aider à progresser dans les ventes. Quant au DS 7, il doit passer à une toute nouvelle mouture l’année prochaine qui reposera sur l’architecture des Peugeot 3008 et autres Opel Grandland (déjà utilisée par la DS N°8).