Stellantis va mettre à l'arrêt l'usine de Poissy

C’est une décision inattendue pour les représentants syndicaux du groupe Stellantis à Poissy, convoqués ce lundi 22 septembre par la direction lors d’une réunion extraordinaire du comité social et économique.

L’usine de Poissy, où sont assemblés les Opel Mokka et DS 3, va se mettre à l’arrêt du 13 au 31 octobre. Les salariés de l’usine seront mis au chômage partiel et en congés et le groupe Stellantis explique que ce sont « les conditions de marché difficiles en Europe » qui l’obligent à prendre une telle décision.

L’Opel Mokka ne se « vend pas assez »

D’après le représentant du syndicat SUD Jean-Pierre Mercier, les responsables du groupe Stellantis expliquent plus précisément que c’est la méforme de l’Opel Mokka, dont les ventes sont loin d’atteindre les niveaux espérés, qui justifie cet arrêt de l’activité. Le crossover urbain de la marque à l’éclair, récemment restylé et disponible en version thermique comme en déclinaison 100% électrique, n’est pas un succès.

Le but sera d’éviter de constituer trop de stock et d’adapter le rythme de production à la demande.

Et après ?

D’après les représentants syndicaux, la direction prévoit déjà d’arrêter la production de l'Opel Mokka à Poissy en 2028. Sachant qu’il n’est pas du tout certain que Stellantis ne prévoit officiellement pas d’organiser la production d’un éventuel Mokka de seconde génération ou d’un autre futur modèle dans cette usine.

Les représentants des syndicats craignent que le groupe prépare l’arrêt progressif de la production à Poissy mais aux dernières nouvelles, l’arrivée supposée du club de football Paris Saint-Germain à Poissy ne signifie pas forcément l’arrêt des activités de Stellantis. C’est en tout cas ce qu’affirmait la présidente de la région Valérie Pécresse en mai dernier comme le rappellent les journalistes de BFM TV.