252 km/h sur l'A64 (limitation 90) : le record d'excès de vitesse de l'année

Dans la nuit du 8 au 9 octobre 2025, sur l’autoroute A64 reliant Toulouse à Bayonne, les policiers, postés sur une portion limitée à 90 km/h, ont vu arriver un véhicule à une vitesse vertigineuse.

Le verdict du radar a sidéré les agents : 252 km/h. Cet excès de vitesse, qualifié de « surréaliste » par les forces de l’ordre elles-mêmes, établit un record en Haute-Garonne. « Il arrive que des motards roulent encore plus vite, mais en voiture, c’est assez rare. » commente un policier.

Le conducteur, un jeune homme de 23 ans circulait dans une Volkswagen de location immatriculée en Allemagne. Le modèle n’a pas été cité par les forces de l’ordre, mais on table sur une Golf R. Il a été immédiatement interpelé. Placé en garde à vue, le jeune automobiliste a passé des analyses qui ont confirmé qu’il n’avait consommé ni alcool ni stupéfiants avant de prendre le volant. Cet acte était motivé par la seule « quête de sensations fortes ». Le permis de conduire du jeune homme a été retiré sur-le-champ, Le véhicule de location a été immobilisé et envoyé à la fourrière. Au-delà de ces premières mesures, le chauffard devra prochainement s’expliquer devant la justice.

Suspension jusqu’à 3 ans du permis de conduire

L’excès de vitesse supérieur à 50 km/h est qualifié comme contravention de 5e classe. Dans le cas d’une interception par les forces de l’ordre, le contrevenant s’expose à un retrait immédiat du permis de conduire, à une perte de 6 points (potentiellement perte du permis probatoire, limité à 6 points), une amende maximale de 1 500 € et des peines complémentaires comme la suspension jusqu’à 3 ans du permis de conduire, la confiscation du véhicule, l’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.