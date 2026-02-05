On a beaucoup parlé des nouvelles plaques d’immatriculation roses, un code de couleur choisi par l’administration française pour rendre plus reconnaissables les véhicules disposant d’une immatriculation temporaire. On connaît aussi d’autres plaques d’immatriculation spécifiques comme les plaques diplomatiques vertes, réservés aux véhicules des corps diplomatiques ou consulaires.

Mais connaissez-vous les plaques noires marquées « DF » ? Celles-là sont encore plus rares. Elles affichent quatre chiffres en plus des lettres « DF », avec un fond noir et n’ont rien à voir avec un rôle diplomatique ou consulaire dans l’administration de notre pays. Elles ne sont d’ailleurs même pas conçues pour les citoyens français.

Une plaque réservée aux militaires allemands !

Comme l’expliquent les spécialistes de Francoplaque, ces plaques d’immatriculation noires arborant les lettres « DF » et une série de quatre chiffres se réservent en fait aux militaires allemands stationnés en France. Il s’agit d’un régime très spécifique équipant uniquement les véhicules de ces militaires d’Outre-Rhin lorsqu’ils travaillent régulièrement en France. Il ne faut pas les confondre avec les plaques d’immatriculations réservées aux voitures de collection, également noires mais avec deux séries de deux lettres encadrant trois chiffres.

Il existe d’autres systèmes de plaques d’immatriculation réservés à des militaires étrangers stationnés en France. Les forces américaines, par exemple, ont droit à des plaques « AD », « AF » ou « HK ». Compte tenu de leur « spécialisation », ces plaques d’immatriculation réservées aux militaires étrangers stationnés en France sont évidemment très rares. Beaucoup plus que les plaques temporaires ou celles des corps diplomatiques…