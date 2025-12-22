Toyota frappe fort : le nouveau C-HR+ électrique est enfin là, et son prix va faire trembler la concurrence

Toyota se lance sur le marché des SUV compacts fonctionnant uniquement aux watts. Dévoilé en mars et visible sur le stand du Salon de Lyon en septembre dernier (enfin juste une maquette), le C-HR + est désormais commercialisé.

D’une longueur de 4,52 m, il se positionne face aux Peugeot E-408, E-3008 ou encore Renault Scénic. Seulement, le concurrent à battre reste le Tesla Model Y, pourtant plus long (4,79 m).

C’est certainement pour cela que Toyota propose son C-HR + à partir de 39 600 € lorsque l’Américain est facturé à partir de 39 900 €. Si vous souhaitez partir sur de la location, la marque nippone est également agressive avec un loyer de 279 €/mois (suite à un premier loyer de 4 390 €).

Si le prix du Toyota est plus bas, il n’égale pas son concurrent au niveau de l’autonomie en affichant un rayon d’action de 458 km via son accumulateur de 77 kWh. Le Model Y revendique 534 km tout en proposant un espace intérieur record.

En revanche, la concurrence française ne peut s’aligner. La Peugeot E-408 est vendue 42 700 € au minimum (455 km d’autonomie), le Peugeot E-3008 est encore plus cher, 45 090 €, même s’il va plus loin (526 km). Enfin, le Renault Scénic est également à la traîne : 41 990 € pour 429 km d’autonomie.

Cette version d’entrée de gamme du C-HR +, nommée Autonomie Confort, profite d’un électromoteur de 167 ch. Il est équipé de jantes de 18 pouces, d’une pompe à chaleur, d’un système de préconditionnement de la batterie, d’un chargeur embarqué de 11 kW, d’un combiné numérique de 7 pouces, d’un écran multimédia de 14 pouces, d’Apple CarPlay et Android Auto sans fil ou encore d’un double chargeur à induction pour smartphones.

Jusqu’à 343 ch

Le deuxième niveau, Grande Autonomie, s’équipe d’un moteur plus performant (224 ch) et d’une plus grande batterie (77 kWh) lui assurant un rayon d’action de 607 km. Là encore, son prix est très bien placé : 43 900 €. De plus, il reçoit les vitres et la lunette arrière surteintées et un coffre à ouverture électrique.

Enfin, le C-HR + s’énerve quelque peu avec la Collection Performance fort de 343 ch grâce à ses deux électromoteurs (4x4) et vendu 51 400 €. Puisque la batterie reste inchangée (77 kWh), l’autonomie régresse : 507 km. L’équipement est également plus fourni : jantes de 20 pouces, peinture bi-ton ou encore caméra 360°. À noter que s’il reçoit un chargeur embarqué de 22 kW, la puissance de recharge en courant continu plafonne à 150 kW sur toutes les versions.