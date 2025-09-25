Le Toyota C-HR+ au salon de Lyon : après l'hybride, l'électrique

Le C-HR+ est en quelque sorte la version 100 % électrique du C-HR, mais le style est différent, ce n'est pas le même véhicule, ni la même plateforme. La carrosserie est en réalité complètement spécifique, plus "crossover" que SUV, ce qui en fait un concurrent plutôt de la Peugeot E-408 que du E-3008. Le C-HR+ est aussi plus long (4,52 m) que le C-HR, et dispose de signatures lumineuses distinctes, même si ressemblantes.

Il présente aussi un habitacle entièrement spécifique, que nous n'avons pu découvrir sur le stand, le modèle étant entièrement fermé. Mais nous avions pu le découvrir lors d'une précédente présentation.

Il se caractérise par des lignes très horizontales, une petite instrumentation pour le conducteur, et un grand écran multimédia de 14 pouces. Ce dernier utilise le dernier système de Toyota, plus moderne dans ses graphismes, mais pas encore au niveau par rapport aux meilleurs systèmes de la concurrence (coucou Renault et son système Google). On trouve deux emplacements de recharge par induction sur la console centrale. Bien vu.

L'habitabilité est aussi meilleure que dans le C-HR, mais pas non plus extraordinaire, avec un espace aux jambes juste suffisant pour les grands gabarits, et le volume de coffre grimpe à 416 litres, ce qui reste moyen pour le gabarit (à comparer aux 397 litres pour 4,19 m du Yaris Cross). Mais c'est mieux que les 388 litres du C-HR hybride.

Sous le capot, plusieurs propositions. La première avec une batterie d'une capacité (brute) de 57,7 kWh sera disponible en traction avec le moteur électrique de 167 ch. La seconde, avec batterie de 77 kWh, sera disponible en traction (224 ch) et en transmission intégrale bimoteur (343 ch, et un 0 à 100 en 5,1 s.). Dans sa configuration la plus efficiente (en traction et grosse batterie), Toyota annonce un rayon d’action aux environs des 600 km (WLTP). Pour la recharge, ce sera 22 kW en alternatif et 150 kW maximum en courant continu. De quoi récupérer de 10 à 80 % de batterie en 30 minutes pour la grosse batterie.

Les prix ne sont pas encore connus.

L'instant Caradisiac : une maquette

Sur le stand à Lyon, Toyota présente un C-HR+ qui n'est même pas une présérie mais apparemment quelque chose de plus proche d'une maquette. Impossible de l'ouvrir, les rétroviseurs sont faux, le hayon est juste posé sur la caisse, et l'ensemble a été amené sur le stand non pas en roulant mais sur chariot. Les responsables du stand le protègent donc des visiteurs, qui ne peuvent que toucher avec les yeux...