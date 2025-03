Toyota accélère dans le domaine de l’électrique avec un modèle inédit. Sous ses airs de crossover coupé, le nouveau Toyota C-HR+ investit le marché des SUV compactes où l’on retrouve le Scenic, la Volkswagen ID.4 et la redoutable Tesla Model Y.

S’il reprend le nom du petit SUV hybride, ce n’est pas un hasard. La logique voudrait qu’il reprenne le préfixe BZ (Beyond Zero) qui qualifiait toutes les électriques de Toyota mais il semble que l’échec essuyé par le BZ4X en Europe ait poussé le marketing à changer de nom.

Le constructeur l'a d'ailleurs confirmé, dorénavant tous les nouveaux modèles qu'ils soient électrique ou hybrides porteront leur propre nom. Pour ce lancement stratégique, Toyota a préféré capitalisé sur un nom synonyme de succès, celui du C-HR, le petit SUV hybride, qui vient tout juste de passer le cap du million d’exemplaires.

"On a beaucoup appris en 3 ans pour comprendre le monde de l'électrique. Avec cette voiture (C-HR+), on ne reproduira pas les mêmes erreurs" explique Andrea Carlucci, Vice Président de Toyota Europe, sans concéder que le BZ4X est un échec.

La filiation avec le C-HR se retrouve également au niveau du design. La face avant en nez de requin, la ligne de toit façon coupé ou encore l'angle prononcé de la lunette arrière sont présents sur le nouveau crossover de Toyota. A la différence, l’ensemble s’étire et prend davantage l’allure d’un crossover. Le C-HR+ se positionne comme un crossover. Une sorte de mélange entre un SUV et une berline, à l’image d’une Peugeot 408 par exemple. Long de 4, 52 m, il place dans la gamme entre le futur Urban Cruiser et le BZ4X.

A l’intérieur, le C-HR+ présente une toute nouvelle planche de bord, pensée pour accueillir le nouveau système multimédia de 14’’ de série et offrir des solutions de recharge au conducteur et à son passage. par exemple, le pied de console centrale est divisé en deux, avec deux chargeurs de smartphone, deux points de charge USB, etc. L’impression de qualité est au rendez-vous. Les matériaux font cossu et la dotation en équipement embarque le meilleur du catalogue comme le grand toit panoramique en verre.

Avec ce modèle « + », Toyota insiste sur la polyvalence, l’espace et la praticité accrue de son nouveau modèle. Ce n'est pas totalement vrai. Le C-HR+ paye le prix du design. L’espace aux places arrière est convenable au niveau des genoux mais un peu juste pour les coudes et au niveau de la tête pour les grands gabarits. Globalement, le Japonais fait moins bien que ses concurrents européens. Il en va de même pour le coffre affichant 416 litres et se plaçant comme l’un des plus petits de sa catégorie. Il dispose toutefois d'un rangement sous plancher pour les câbles de recharge.

S’il reprend le nom du petit SUV hybride, le C-HR+ est construit sur une plateforme différente. Il repose sur celle dédiée aux véhicules électriques. Le modèle est d’ailleurs fabriqué au Japon. Deux batteries seront proposées, deux transmissions et deux niveaux de puissance. Toyota annonce un rayon d’action proche des 600 km pour la version la plus efficiente.

La première d’une capacité (brute) de 57,7 kWh sera disponible en traction avec le moteur électrique de 217 ch. La seconde, de 77 kWh, sera disponible en traction et en transmission intégrale (343 ch). Dans sa configuration la plus efficiente (en traction), Toyota annonce un rayon d’action aux environs des 600 km (WLTP). Le C-HR + à 4 roues motrices.

Toyota a corrigé toutes les erreurs de jeunesse rencontrées au lancement du BZ4X. Le C-HR+ sera équipé d’un pré-conditionnement de la batterie, d’une pompe à chaleur et disposera même d’un planificateur d’itinéraire qui prend en compte la disponibilité des bornes, l’état de charge de la batterie, etc. Soit, la norme pour une voiture électrique d’aujourd’hui. Toyota a également améliorer la puissance de recharge passant ainsi à 22 kW (AC). La charge rapide DC elle plafonne à 150 kW.

Le Toyota C-HR+ bénéficie en série de nombreuses fonctionnalités sophistiquées comme le détecteur d'angle mort, les feux de route adaptatifs et le frein d’assistance au stationnement. L'assistance au stationnement et le caméra 360° sont de série sur les finitions supérieures. Le nouveau CH-R+ est attendu sur nos routes en fin d’année.