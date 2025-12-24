Le V8 rugit une dernière fois chez Jaguar : pourquoi ce SUV historique marque la fin d’une époque légendaire !

Jaguar ou Daimler Double-Six, ou six-cylindres en ligne ou simplement « quatre pattes », c’est terminé ! Après avoir décidé de revoir totalement sa stratégie de communication, non sans avoir exprimé un premier mea culpa, Jaguar continue sur sa lancée puisque le dernier F-Pace sorti des chaînes marque la fin du moteur thermique.

Il s’agit d’une version SVR équipée d’un V8 5.0 compressé peint de la même teinte que la dernière Type E de 1974. Le SUV rejoindra la collection Jaguar Heritage Trust à Gaydon. Sa production a été possible après une remise en route des chaînes suite à une cyber attaque d’une grande ampleur.

Ce n’est pas tout, puisque cet exemplaire est aussi le dernier avant le renouveau de la marque. C’est à la Type 00 de porter cette lourde responsabilité. Cette grande berline électrique restera fidèle au concept éponyme vu fin 2024. Un concept qui a déclenché incompréhension et contestation, amplifié par le clip de communication.

Fin du thermique, et de la finesse ?

Bâtie sur une nouvelle plateforme JEA (Jaguar Electric Architecture), elle affichera une longueur de 5 mètres et se dispensera de lunette arrière, comme une certaine Polestar 4. Afin de batailler avec les meilleurs, elle profitera d’une architecture de 800 volts et sa puissance sera comprise entre 600 et 1 000 ch et l’autonomie devrait avoisiner les 700 km. Nous devrions la découvrir dans le courant de l’année 2026.

Voilà, pour ceux qui veulent absolument une Jaguar thermique, il ne reste que le marché de la seconde main.