Les vendeurs de Jaguar ont un peu peur de la nouvelle stratégie de la marque

Vous le savez, Jaguar est en train de vivre la plus grande révolution stratégique de toute son histoire. Le constructeur anglais vient d’en finir avec la commercialisation de tous ses modèles thermiques, y compris le SUV F-Pace qui continuait à être produit. Et il prépare un passage intégral à la technologie 100 % électrique, qui doit commencer dès cette année avec le lancement d’une grosse berline électrique.

Le contexte n’est vraiment pas facile pour la marque qui a décidé de ce revirement stratégique juste avant un gros ralentissement des investissements dans l’électrique de ses principaux concurrents, confrontés à des ventes dont le niveau n’est pas conforme aux attentes. Le groupe Jaguar-Land Rover a aussi été touché par une grosse tentative de piratage il y a quelques mois, qui a nui à toutes ses activités.

Les concessionnaires s’inquiètent

Comme le rapportent les journalistes d’Automotive News, les concessionnaires de Jaguar angoissent un peu à l’idée de se lancer dans une transformation aussi profonde de la stratégie de la marque.

« On est fidèle à Jaguar et on espère que les Anglais vont arriver à un concept durable avec cette nouvelle stratégie. Les produits prévus par la marque affichent un design fort et une technologie de pointe. Mais une question importante demeure : qui va les acheter ? », se demande Salvatore Colangelo qui dirige l’association allemande des concessionnaires Jaguar-Land Rover. « Pour l’instant, il n’y a pas de business case clair pour Jaguar. On suit la marque sur le principe, mais on ne pourra s’y investir à fond qu’une fois qu’il y aura une stratégie finale convaincante », tempère de son côté un autre concessionnaire.

Trois modèles sont prévus

Même si elle a été retardée aux dernières nouvelles de quelques mois, la version de série du concept Type 00 doit être officiellement présentée d’ici quelques mois. Deux autres véhicules 100 % électriques doivent suivre les années suivantes, dont au moins un SUV. Ces modèles embarqueront une technologie électrique à la pointe (circuit 800 volts, grosse puissance de charge rapide…) mais seront-ils suffisants pour porter le développement de Jaguar alors que ses concurrents s’appuieront aussi sur leurs modèles thermiques ? C’est la question que tout le monde se pose, y compris les concessionnaires de la marque.